I Bastille stanno raggiungendo nuove vette sonore con l’uscita della loro splendida traccia “Distorted Light Beam“. L’inno funge anche da title track per il prossimo album della band, già nella lista dei più attesi di molti fan della musica internazionale.

Una colonna sonora per il futuro, afferma il frontman dei Bastille Dan Smith:

“Per noi, la musica di ‘Distorted Light Beam’ ci fa danzare in uno spazio contorto, euforico e futuristico di un club. È una canzone che parla delle possibilità illimitate, che nessuno di noi ha nella vita reale in questo momento, quindi è stato divertente esplorare quell’idea mentre sperimentavamo nuovi suoni”.

Il singolo – che è stato co-scritto e coprodotto con Ryan Tedder (Taylor Swift, Beyoncé, Adele) insieme al collaboratore di lunga data dei Bastille Mark Crew – presenta le parole: “Quando sogno stanotte, posso fare qualsiasi cosa. Quando sto sognando stanotte, posso andare ovunque. Quando sogno stanotte, posso essere chiunque…”

Praticamente fa riferimento alle possibilità illimitate di cui parla Dan Smith.

Naturalmente, “Distorted Light Beam” non segna la prima volta che la band esplora un nuovo suono. L’uscita di Doom Days nel 2019 ha concluso una trilogia di sperimentazione sonora con i Bastille che hanno testato i propri limiti.

Con la fine di un’era, ne inizia una nuova.

La traduzione del testo di Distorced Light Beam

Non è sufficiente per iniziare una rivolta

Distorci il fascio luminoso finché non mi piaccio

Non è sufficiente se questa è la vita reale

Continuerò a sognare, vieni a vedere quello che vedo io

Sentirsi come se la vita fosse questa

Ho scelto di fingere

Oh, woah, oh, woah

Chiamala fede, chiamalo destino

La fantasia è la stessa, si

Quando stanotte sogno, posso fare qualsiasi cosa

Quando stanotte sogno, posso andare ovunque

Quando stanotte sogno, posso essere chiunque

Quindi non svegliarmi, non svegliarmi

Quando stanotte sogno, posso fare qualunque cosa

Quando stanotte sogno, posso andare ovunque

Quando stanotte sogno, posso essere chiunque

Quindi non svegliarmi, non svegliarmi

Aumentando il livello, elimino la mia storia

Scegli in che modo guardarmi e il futuro diventa più facile

Aumentando di livello, qui, vinco

Batti il grande capo, game over, condoglianze

Sentirsi come se la vita fosse questa

Ho scelto di fingere

Oh, woah, oh, woah

Chiamala fede, chiamalo destino

La fantasia è la stessa, si

Quando stanotte sogno, posso fare qualsiasi cosa

Quando stanotte sogno, posso andare ovunque

Quando stanotte sogno, posso essere chiunque

Quindi non svegliarmi, non svegliarmi

Quando stanotte sogno, posso fare qualunque cosa

Quando stanotte sogno, posso andare ovunque

Quando stanotte sogno, posso essere chiunque

Quindi non svegliarmi, non svegliarmi

Mi, mi

Mi sveglierò mai?

Spero di non svegliarmi mai

Non mi stancherò mai

No, no, no, no, no

No, no, no, no, no

Quando stanotte sogno, posso fare qualsiasi cosa

Quando stanotte sogno, posso andare ovunque

Quando stanotte sogno, posso essere chiunque

Quindi non svegliarmi, non svegliarmi

Quando stanotte sogno, posso fare qualunque cosa

Quando stanotte sogno, posso andare ovunque

Quando stanotte sogno, posso essere chiunque

Quindi non svegliarmi, non svegliarmi

E quando sogno, posso fare qualunque cosa

E allora si parte