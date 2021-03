Wallis Day è un’attrice di Londra, classe 1994, diventata famosa per aver preso parte a Krypton ed a Royal Pains. Una carriera in ascesa con la ragazza che continua a studiare per migliorarsi e per imparare sempre più cose sul lavoro di attrice. Ed ora arriva un’ottima opportunità per essere conosciuta a livello mondiale.

Wallis Day, infatti, è stata scelta per far parte del cast della seconda stagione di Batwoman ed interpretare proprio il ruolo di Kate Kane che, nella prima stagione, era stato interpretato dall’attrice Ruby Rose. In teoria, la seconda stagione avrebbe visto protagonista Ryan Wilder come nuova Batwoman dopo che Kate era scomparsa a causa di un incidente aereo a Gotham City salvo poi riemergere, priva di sensi, nelle fogne di Gotham. Un colpo di scena che ha cambiato tutto e che nessuno si aspettava.

L’attrice Wallis Day sarà Kate Kane

A rendere pubblica la notizia, è stata la stessa Wallis Day che, tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha annunciato:

“Sono super entusiasta di annunciare finalmente che sono parte del cast di Batwoman. Sono sicura che potete immaginare quanto questo significhi per me e quanto sia stato incredibile lavorare allo show fino ad ora. Tutti mi hanno fatta sentire la benvenuta ed è fantastico essere tornata a casa con la mia famiglia DC”.

Da parte loro, anche i membri della direzione artistica di Batwoman si dicono entusiasti di questa scelta e felici di aver scelto una giovane attrice come Wallis Day che è disposta a dare il tutto e per tutto pur di non deludere le aspettative.

Vi aspettavate questo colpo di scena? Seguirete la seconda stagione di Batwoman? Fatecelo sapere nei commenti!