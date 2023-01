I Baustelle sono un gruppo musicale indie rock che è nato nel 1996 in Toscana, precisamente a Montepulciano. Dal 2005 sono composti da Rachele Bastreghi, Francesco Bianconi e Claudio Brasini.

Protagonisti di una carriera in ascesa che li ha portati ad essere tra i gruppi musicali più apprezzati in Italia, sono la voce di brani di successo come La guerra è finita, Un romantico a Milano, La canzone del Parco, Gli spietati, Le rane, Lei malgrado te fino a Perdere Giovanna ed Andarsene così. Ed oggi i Baustelle sono pronti per tornare protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 6 gennaio, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Contro il mondo. Un brano che, possiamo affermare, è tipico del loro modo di essere e del loro stile che, da sempre, li ha contraddistinti dagli altri nomi del panorama musicale.

Il significato di Contro il mondo

Contro il mondo, il nuovo singolo dei Baustelle, è stato scritto da Francesco Bianconi. Qui possiamo notare come l’azzardo e la tradizione si mischiano facendoci capire, ancora una volta, la bravura di questa band in grado di essere accattivante, provocatrice, ma soprattutto all’avanguardia nel raccontare la realtà che ci circonda. Nella canzone, infatti, la vita quotidiana composta da aperitivi, yoga e routine si scontra con la voglia di evadere che culmina in un grido di ribellione. I Baustelle hanno annunciato il nuovo singolo sui loro profilo social con queste parole:

I membri dei Baustelle

“Dove eravamo rimasti? Quanto tempo è passato? Chi sperava che saremmo migliorati ovviamente si sbagliava. Si continua piuttosto a vivere, con la ferocia di sempre e musica nuova. Questa canzone si chiama Contro il mondo: è una storiella, un film, una parabola, un grido, basso – rullante – chitarra elettrica, gomma da masticare. Il nostro ritorno al criticismo e al rock and roll. Maneggiate con cura”.

Nel frattempo, i Baustelle sono pronti per tornare live con il nuovo anno che inizia già nel migliore dei modi in quanto il loro tour è già tutto sold out. Il tour li vedrà impegnati nel mese di maggio e li porterà a Firenze, a Roma, a Venaria Reale per poi concludere con le doppie date di Milano all’Alcatraz ed a Bologna all’Estragon. Ovviamente i fan sperano che verranno aggiunte nuove date al tour per poter cantare con i loro idoli i nuovi successi e quelli che hanno fatto la storia della loro carriera.

E tu sei un fan dei Baustelle? Hai già avuto modo di sentire il nuovo singolo Contro il mondo? Ti aspettiamo nei commenti!