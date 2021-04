Dal momento che “non sembra che tutti voi possiate aspettare altro tempo per ascoltare questo singolo…”, ha detto Bebe Rexha rilasciando il suo nuovo singolo “Sabotage“, estratto dal suo prossimo album in uscita nel 2021. La canzone parla del suo comportamento autodistruttivo, comportamento che lei non riesce a capire. La canzone è stata rilasciata insieme a un video musicale che puoi vedere qui sopra.

Sabotage è l’ultima uscita estratta dal secondo album in studio di Bebe Rexha “Better Mistakes“. In un’intervista, Bebe Rexha ha spiegato che il suo nuovo album “è basato sull’onestà, la vulnerabilità e le insicurezze e parla di quelle insicurezze”. Le canzoni dell’album che abbiamo già ascoltato sono “Sacrifice” e “Baby, I’m Jealous” con Doja Cat. Tutte canzoni che hanno riscosso un enorme successo.

Riguardo alla canzone Sabotage, Bebe Rexha ha detto:

“Questa canzone significa il mondo assoluto per me”.

E la canzone sembra aver colpito molti fan proprio nelle corde del cuore e li ha sciolti in una pozza emotiva di lacrime.

In tutta la canzone, Bebe Rexha ha una domanda per se stessa: “Perché saboto tutto ciò che amo?” Questa non è un’esperienza unica. La maggior parte di noi, specialmente in questi tempi, si sente come se non fosse degna delle cose buone che ci vengono incontro e cerca attivamente di sabotarle. Questa sensazione arriva con le esperienze che abbiamo avuto nella nostra vita. E quando effettivamente qualcosa di buono arriva sulla nostra strada, sembra troppo bello per essere vero e quindi tendiamo a rifiutarla piuttosto che abbracciarla.

Nel primo verso, Bebe Rexha tocca il tema delle relazioni. Ti apri a così tante persone nel corso degli anni solo per avere il cuore spezzato ogni volta. Questo condiziona la tua mente anche nelle relazioni future. Quindi, quando arriva un buon partner, i tuoi livelli di panico salgono alle stelle e pensi che questa persona non sia reale! E poi ti sforzi a tenerla/o a distanza e alla fine tendi a cacciarla/o dalla tua vita. E in qualche modo pensi che prima o poi questo sarebbe successo. Ma sei stato solo tu stesso a sabotare la tua felicità.

Bebe Rexha in versione sexy nella cover di Sabotage.

Costruire muri intorno a te stesso è una metafora che usa Bebe nel testo e significa che ti chiudi dal mondo esterno per protezione. Tuttavia, il problema è che i muri tengono fuori anche il “buono” tanto quanto il “cattivo”. Gli esseri umani hanno bisogno della compagnia di altri umani. A meno che tu non strappi questo gene dal tuo sistema, avrai bisogno di persone su cui fare affidamento. Chiudere te stesso al mondo esterno non è il modo di vivere la tua vita.

Tuttavia, dopo che per tanti anni sei stata trattata male, sarà molto difficile accettare tutto ciò che di buono ti capiterà!

Qui sotto il testo in lingua originale di Sabotage. Facci sapere cosa ne pensi e se anche tu hai avuto i problemi di cui parla Bebe Rexha nel testo.

Il testo di Sabotage di Bebe Rexha

[Intro]

Why do I sabotage everything I love?

It’s always beautiful until I fuck it up

[Verso 1]

Tell myself I’m safe and lonely

With nobody else to break my heart

Even though I know you’d never

I’m my own worst enemy and think you are

[Pre-Ritornello]

Matches in my back pocket

I’m the queen of burnin’ bridges

I will only let you down

[Ritornello]

Why do I sabotage everything I love?

It’s always beautiful until I fuck it up

Why do I sabotage everything I love?

The walls are closin’ in because I built them up

[Verso 2]

Why can’t I let myself be happy?

Why do I gotta get in my own way?

My shoes are worn out, always runnin’

From the reasons that I really wanna stay



[Pre-Ritornello]

Matches in my back pocket

I’m the queen of burnin’ bridges

I will only let you down

[Ritornello]

Why do I sabotage everything I love?

It’s always beautiful until I fuck it up

Why do I sabotage everything I love?

The walls are closin’ in because I built them up

[Ponte]

So don’t let me hope too high

Don’t let me hope too high

‘Cause I will find a way to tear it down every time

Don’t let me hope too high

When everything is right

‘Cause I will find a way to tear it down every time

I sabotage everything I love

It’s always beautiful until I fuck it up

[Ritornello]

Why do I sabotage everything I love?

It’s always beautiful until I fuck it up

Why do I sabotage everything I love?

The walls are closin’ in because I built them up



[Conclusione]

Why do I sabotage?