Bebe Rexha ha rilasciato il video della sua prima canzone del 2021 che si intitola “Sacrifice“. Il singolo arriva dopo la sua collaborazione di successo con Doja Cat “Baby, I’m Jealous“, uscita lo scorso ottobre.

Il nuovo e seducente video del suo nuovo brano, che dovrebbe essere l’unica canzone dance presente nell’album, mette in mostra come si coltiva una relazione tra vampiri e prende spunto da celebri saghe cinematografiche action degli anni ’90 come Blade. Qui Bebe Rexha è una vampira bionda in tubino nero che si diverte a succhiare il sangue del malcapitato di turno, per poi divertirsi con le amiche vampire in discoteche dove l’effetto fumo è sostituito da getti di sangue.

“Quando si tratta di me, non voglio nessun compromesso”, canta nel ritornello Bebe. “Questo dovrebbe essere l’unico corpo presente nella tua mente. Quando si tratta di me, sono qui per la vita. Dimmi cosa sacrificherai.”

Bebe Rexha nel video di Sacrifice.

La cantante ha presentato in anteprima il video giovedì durante un episodio pubblicato su YouTube Originals, dove ha messo in mostra interpretazioni in stile lirico dei suoi brani.

Ma di cosa parla Sacrifice?

Parlando con Variety a ottobre, Rexha ha descritto il suo prossimo album come un disco “derivante dalle sue insicurezze”. La nativa di Staten Island ha detto: “Ci sono ‘Sabotage’ o ‘Break My Heart Myself’, che parla della mia malattia mentale, o canzoni che parlano del mio essere gelosa e di problemi di fiducia con le relazioni… Inizia in modo divertente e diventa un po’ più cupo. Ho una canzone con Lil Uzi Vert intitolata “Die For A Man”, che ho scritto dopo una rottura sentimentale e questa mi dà molta forza”.

Bebe non si è soffermata su Sacrifice in quella intervista ma analizzando il testo possiamo facilmente dire che può entrare benissimo nel tema gelosia o in quello di poca sicurezza in una relazione. Bebe canta: “quando si tratta di me, non voglio nessun compromesso. Questo dovrebbe essere l’unico corpo presente nella tua mente.” E poi anche nel 2 verso mette in allerta il suo partner: “voglio sentire il tuo cuore ogni volta che sanguina. Voglio vivere nel tuo cervello, dove c’è spazio solo per me.”

Non so te ma noi siamo curiosi di sapere chi è il fortunato per cui Bebe è così tanto gelosa. Ti lasciamo al testo della canzone in lingua originale.

Il testo di Sacrifice

[Verso 1]

I’ma need those eyes focusin’ on me

Middle of the night, I’m the only star you see

I’ma need those hands runnin’ over me

‘Cause I ain’t the type to let you go easy

[Pre-Ritornello]

So say goodbye

To every other girl in the night behind you

Now you’re mine

Tell me what you willin’ to sacrifice, ooh

[Ritornello]

Sacrifice

When it comes to me, don’t want no compromise

This should be the only body on your mind

When it comes to me, I’m down for life

So tell me, would you sacrifice?

[Post-Ritornello]

Tell me, would you sacrificе?

Tell me, would you sacrifice?

[Verso 2]

Wanna bе the air everytime you breathe

Runnin’ through your veins and the spaces in between

I wanna feel your heart every time it bleeds

Livin’ in your brain, there’s only room for me



[Pre-Ritornello]

So say goodbye

To every other girl in the night behind you

Now you’re mine

Tell me what you’re willin’ to sacrifice, ooh

[Ritornello]

Sacrifice

When it comes to me, don’t want no compromise

This should be the only body on your mind

When it comes to me, I’m down for life

So tell me, would you sacrifice?

[Post-Ritornello]

Tell me, would you sacrifice?

Tell me, would you sacrifice?

[Conclusione]

Sacrifice your body to the rhythm of m-mine

The rhythm, the rhythm of m-mine

Sacrifice your body to the rhythm of m-mine

The rhythm, the rhythm of m-mine

Sacrifice your body to the rhythm of m-mine

The rhythm, the rhythm of m-mine

Sacrifice your body to the rhythm of m-mine

So tell me, would you sacrifice?