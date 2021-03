Find My Way è stata uno delle canzoni ottimistiche di Paul McCartney tratte dall’album McCartney III. Ora, Beck ha messo la sua impronta sulla melodia per il prossimo album McCartney III Imagined, in uscita il 16 aprile.

La nuova versione – un po’ più ballabile – presenta flutter elettronici, suoni di batteria funky e una voce potenziata su cui Beck e i Beatles cantano insieme. Quando McCartney canta: “Non avevi mai paura di giorni come questi, ma ora sei sopraffatto dalle tue ansie, lascia che ti aiuti, lascia che sia la tua guida, posso aiutarti a raggiungere l’amore che senti dentro” suona più come una traccia hip hop rispetto ai beat della canzone originale.

“Ricordo di essere uscito con Paul e sua moglie Nancy diversi anni fa, e Nancy ha detto che voleva andare a ballare prima di concludere la serata”, ha detto Beck in una dichiarazione. “Siamo finiti in qualche club a West Hollywood e ricordo di aver notato che Paul e Nancy stavano facendo a pezzi la pista – divertendosi più di chiunque altro sulla pista da ballo.”

“L’anno scorso, quando mi ha chiesto di remixare questo brano”, ha continuato: “mi sono ricordato quella notte e volevo provare a riconquistare quello spirito straordinario che ho sentito mentre lo guardavo sulla pista da ballo… una sorta di mio piccolo tributo a Paul ‘attraverso il suo ritmo.’ Quando poi ho sentito la voce in falsetto nella traccia originale di Paul, ho voluto addentrarmi ulteriormente in qualcosa di veramente sciolto e funky. Ho tirato fuori il mio Hofner e ho messo giù alcune linee di basso… e tutto ha preso vita da lì. La parte migliore dell’intera esperienza, però, è arrivata una settimana dopo la consegna del remix, quando Paul mi ha chiamato per dirmi che aveva ballato nella sua cucina per tutta la settimana”.

McCartney III Imagined contiene remix e nuove versioni delle canzoni di McCartney III di St. Vincent, Blood Orange, Phoebe Bridgers, Idris Elba e molti altri. Paul ha annunciato il disco con una nuova versione di “The Kiss of Venus” di Dominic Fike.

Tu che ne pensi di questa nuova versione di Beck?

Il testo di Find My Way

[Verso 1]

Well, I can find my way

I know my left from right

Because we never close

I’m open day and night

[Verso 2]

I know my way around

I walk towards the light

I’m open ‘round the clock

I don’t get lost at night

[Ritornello]

You never used to be afraid of days like these

But now you’re overwhelmed by your anxieties

Let me help you out, let me be your guide

I can help you reach the love you feel inside

[Verso 1]

Well, I can find my way

I know my left from right

Because wе never close

I’m opеn day and night

[Ritornello]

You never used to be afraid of days like these

But now you’re overwhelmed by your anxieties

Let me help you out, let me be your guide

I can help you reach the love you feel inside



[Verso 2]

I know my way around

I walk towards the light

I’m open ‘round the clock

I don’t get lost at night

[Ritornello]

You never used to be afraid of days like these

But now you’re overwhelmed by your anxieties

Let me help you out, let me be your guide

I can help you reach the love you feel inside