Ha fatto il suo debutto ieri, su Netflix, Beckham: il documentario su David Beckham che ormai dieci anni fa, ha dato l’addio al mondo del calcio giocato, ma che nonostante questo continua ad essere ancora sulla cresta dell’onda.

Netflix lo sa bene così come sa che i documentari funzionano e, per questo motivo, il colosso dello streaming ha deciso di far entrare nel suo catalogo un documentario sul calciatore inglese. Quattro episodi dalla durata di poco più di un’ora che ci permettono di conoscere il sex symbol inglese da un punto di vista inedito. Si inizia parlando dell’infanzia di Beckham e di come abbia iniziato ad avvicinarsi al mondo del pallone con talmente tanta passione e talento che lo hanno fatto diventare uno dei calciatori più amati nell’intero mondo. Non solo momenti felici, ma anche le difficoltà per arrivare fino a dove è arrivato con periodi di crisi e di sbandamento. D’altronde si sa che quando la fama arriva da un momento all’altro può essere difficile conviverci. Spazio alla sua vita professionale, ma ovviamente ci sarà spazio anche per la sua vita privata con la bellissima storia d’amore che lo lega a Victoria Adams.

I due si sono conosciuti quando entrambi erano all’apica della loro vita professionale e, per questo motivo, sono stati al centro di rumors e di malelingue. Il loro amore è sempre stato più forte e li ha portati a creare una bellissima famiglia che, ancora oggi, è molto unita insieme ai figli Brooklyn, Cruz, Romeo ed Harper Seven. Tuttavia, il documentario ci rivela come David e Victoria siano stati davvero prossimi al divorzio. D’altronde Fisher Stevens, il regista, aveva messo in chiaro fin da subito che nessun argomento poteva essere proibito così la coppia si è concessa completamente in un’intervista che, complessivamente, è durata più di 30 ore. Era noto a tutti il fatto che la coppia avesse vissuto momenti difficili, soprattutto in seguito ai presunti tradimenti del calciatore con l’ex segretaria Rebecca Loos, con l’estetista Dannielle Heath e con la modella Sarah Marbeck, ma scoprire che erano arrivati ad un passo dal divorzio è un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

L’ex calciatore David Beckham

Ma facciamo un passo indietro visto che dobbiamo tornare a vent’anni fa e, precisamente, nel 2003 quando è iniziato un periodo difficile per Beckham che, abbandonato dal Manchester United (la squadra con cui è cresciuto e diventato famoso), è approdato al Real Madrid. A posteriori sappiamo tutti che è stata un’ottima scelta per la sua carriera anche se, al momento, per lui non lo era ed ha rappresentato un vero e proprio shock. Infatti, per ben tre anni, non è riuscito a guardare un match della sua ex squadra. Un trasferimento arrivato all’improvviso e che ha portato David e Victoria ad allontanarsi, proprio come raccontano durante l’ultima puntata del documentario. Non si parla esplicitamente dei tradimenti, ma delle difficoltà vissute all’epoca in quello che entrambi definiscono il periodo peggiore per il loro amore.

Victoria Beckham aveva contro i tifosi del Real Madrid che la accusavano di aver abbandonato il marito che, da parte sua, non riusciva a rendere al meglio sul campo da calcio. Il mondo era contro di loro, ma non solo: anche loro erano l’uno contro l’altra, non erano più un noi ed è la cosa più triste che possa capitare ad una coppia. Victoria, infatti, non ha potuto trasferirsi subito nella capitale spagnola e seguire il marito perché i due figli frequentavano la scuola a Londra e, come se non bastasse, la moglie di Beckham non voleva essere, appunto, solo la donna di un calciatore, ma voleva portare avanti la sua carriera. Ancora oggi per loro è difficile parlarne e Beckham afferma che:

“Non so come abbiamo fatto a superarla, onestamente. Victoria è tutto per me, vederla soffrire è stato incredibilmente difficile, ma siamo combattenti e in quel momento avevamo bisogno di lottare l’uno per l’altro, avevamo bisogno di lottare per la nostra famiglia”.

Alla fine, quindi, ce l’hanno fatta tanto che Victoria si è trasferita a Madrid dove la coppia ha comprato una villa da tre milioni di sterline e dove è tornato a splendere il loro amore tanto che, nella capitale spagnola, è nato Cruz, il loro terzo figlio. È stato difficile, ma alla fine l’amore ha avuto la meglio e, soprattutto per i fan, è arrivata la conferma che ormai si aspettavano da vent’anni e che ci fa vedere la coppia David e Victoria Beckham come una coppia normale con problemi, litigi e tanto amore.

E tu hai già visto il documentario Beckham? Cosa ne pensi della coppia formata da David e Victoria? Ti aspettiamo nei commenti!