Secondo quanto riportato da Variety, la ABC ha annunciato il casting di Ben McKenzie nel ruolo principale per il loro prossimo dramma medico, “The Hurt Unit” .

La serie segue un team altamente qualificato di operatori sanitari che forniscono cure urgenti sulla scena delle emergenze mediche. Offrendo servizi che non possono essere ottenuti in un tipico ambiente ospedaliero,“The Hurt Unit” è una risorsa preziosa che aiuta innumerevoli vite.

Questo nuovo medical dramma girato in chiave moderna promette di esplorare il mondo pieno di adrenalina della cura dei pazienti in emergenza, oltre ad offrire uno sguardo emozionante sulla vita dei protagonisti che dedicano la propria vita ad aiutare gli altri.

Una descrizione dell’episodio pilota è disponibile di seguito:

“The Hurt Unit” è un dramma medico all’avanguardia su un team altamente qualificato di chirurghi e infermieri che si precipitano sul campo per curare i pazienti che non arrivano in ospedale in tempo. Quando i malati e i feriti non arrivano al Pronto Soccorso, l’Hurt Unit (Hospital Urgent Response Team) porta loro il primo soccorso”.

“The Hurt Unit”, è stata scritta dal duo Matt Lopez e John Glenn. Lopez è meglio conosciuto per aver scritto spettacoli come “Promised Land e Gone” , mentre i lavori di Glenn includono diversi episodi di “SEAL Team” e “Allegiance”.

Marc Webb è invece stato scelto per dirigere l’episodio pilota, essendo stato precedentemente responsabile di film come “500 giorni d’estate” , “The Amazing Spider-Man” e programmi televisivi come “Crazy Ex-Girlfriend”, “Limitless” e “Why Women Kill”.

Il ruolo di Ben McKenzie in “The Hurt Unit”

Ad assumere il ruolo di Danny, il capo di “The Hurt Unit”, sarà Ben McKenzie che viene presentato come un amante del rischio e un eroe, con la passione e l’ossessione per salvare vite umane.

Le decisioni che prende spesso comportano il rischio della propria vita e fa molto affidamento sul suo team di professionisti, i quali condividono tutti il ​​suo impegno ad aiutare gli altri. Questo dramma avvincente illustra anche le scelte di vita o di morte che Danny e il suo team devono fare e il costo emotivo che deriva da queste decisioni.

Tra i lavori di McKenzie nell’industria televisiva, si ricorda il ruolo di protagonista in spettacoli di successo della Fox come “The OC”, “Gotham” e il dramma poliziesco “Southland “, trasmesso dalla NBC prima di trovare una casa su TNT.

Inoltre, è anche apparso in vari film come “88 Minutes”, “I Want You Back”e “The Report” .

E tu, cosa ne pensi di Ben McKenzie in “The Hurt Unit”? Scrivi un commento!