Benji e Fede erano una delle coppie musicali più amate dal pubblico italiano. Protagonisti di brani che hanno fatto ballare il pubblico, ma anche emozionare come i famosi Dove e quando, Sale o Magnifico difetto. Purtroppo sappiamo che spesso i gruppi musicali e le coppie sono destinati a sciogliersi poiché c’è la volontà di procedere ciascuno sulla propria strada. Questo non perché tra i membri sia successo qualcosa, ma semplicemente perché si vuole sperimentare e crescere.

Ed è proprio questo ciò che è successo a Federico Rossi e Benji Mascolo. I due ragazzi, infatti, sono rimasti molto amici e sono sempre pronti a fare l’uno il tifo per l’altro anche durante le loro carriere da solista. Tuttavia, pare che Benji e Fede siano pronti per una reunion. Anche questa non è una novità: dopo un periodo lontani, in molti tornano sui loro passi come è successo a Giuliano Sangiorgi con i Negramaro, a Kekko Silvestre con i Modà o a Francesco Sarcina con Le Vibrazioni per citarne alcuni. Sarà il caso anche per Benji e Fede? Sembrerebbe di si ed a darne la notizia, in esclusiva, ci ha pensato Chi tramite le sue Chicche di Gossip. Il magazine di Alfonso Signorini molto difficilmente sbaglia e se lancia una tale indiscrezione è perché ci sono le basi per supporre che questo avverrà davvero. Chi rivela che i due sono pronti ad un riavvicinamento sul piano professionale e sono pronti per tornare protagonisti della musica italiana con il loro sodalizio. Inutile dirlo, i fan non sperano altro e questa piccola indiscrezione ha acceso le loro speranze.

Il duo Benji e Fede

Un altro elemento da non sottovalutare è il fatto che Benji Mascolo ha posto fine alla sua storia d’amore con Bella Thorne (famosa attrice americana nonostante ci fosse tra di loro un matrimonio in arrivo): una relazione che lo portava a passare molto tempo negli Stati Uniti per stare vicino alla ragazza ed ora che si sono lasciati il cantante è pronto per tornare in Italia? Al momento Benji e Fede non si sono espressi nonostante le centinaia di parole arrivate sui loro social network da parte dei loro fan ed ovviamente c’è anche chi sogna in grande e spera che i due siano già al lavoro, in gran segreto, ad un nuovo singolo pronto a diventare uno dei tormentoni dell’estate. Per ora si tratta solo di supposizioni, non ci resta altro che attendere e vedere se realmente assisteremo alla reunion tanto attesa tra Benji e Fede.

E tu sei un fan di Benji e Fede? Ti piacerebbe assistere ad una loro reunion? Ti aspettiamo nei commenti!