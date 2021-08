Dopo l’addio alle scene musicali del duo Benji e Fede, i due ragazzi sono andati avanti con le loro vite. A discapito di quanto si possa pensare, non vi è stato nessun litigio tra di loro, al contrario continuano ad essere sempre presenti ed a fare il tifo l’uno per l’altro.

Come sappiamo, entrambi hanno intrapreso le loro nuove carriere da solisti con Benji Mascolo che ha già all’attivo il suo primo album dopo la rottura con Fede, ma non solo. Benji ha intrapreso anche la carriera di attore, forse facilitato dal fatto che la sua fidanzata Bella Thorne è un’attrice molto famosa a livello mondiale. Benji e Bella saranno i protagonisti del film Time is Up diretto da Elisa Amoroso (la stessa regista di Chiara Ferragni Unposted) e sarà in lingua inglese. D’altronde, Benji Mascolo si è trasferito

in America per stare al fianco della sua dolce metà.

La coppia formata da Benji Mascolo e Bella Thorne

Time is Up è ambientato a Roma e negli Stati Uniti e racconterà la storia d’amore adolescenziale tra Roy e Vivien. Nel cast troveremo anche Sebastiano Pigazzi, Giampiero Judica, Giulio Brizzi e Roberto Davide. E per chi si chiede quando sarà possibile vedere il nuovo film, finalmente abbiamo una data ufficiale ed a comunicarla è lo stesso Benji Mascolo tramite i suoi profili social. Time is Up uscirà in America il 9 settembre, mentre nelle sale cinematografiche italiane sarà disponibile per soli tre giorni: il 25, il 26 ed il 27 ottobre 2021. Inutile dirlo, vi è grande attesa per poter ammirare Benji nei panni di attore e vedere come se la cava. Nel frattempo, Benji Mascolo e Bella Thorne sono sempre più uniti con il cantante che, qualche mese fa, ha chiesto all’attrice (classe 1997) di diventare sua moglie.

E tu segui Benji Mascolo? Cosa ti aspetti dal suo debutto come attore in Time is Up? Ti aspettiamo nei commenti!