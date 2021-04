Bella Thorne, attrice della Florida classe 1997, in Italia è conosciuta principalmente per essere colei che ha sconvolto (in senso buono) la vita di Benjamin Mascolo, dell’ormai ex duo Benji e Fede. Da quando si sono conosciuti, Benji ha dato una svolta alla sua vita: il cantante è spesso in America per stare al suo fianco e si mormora che proprio grazie a lei abbia trovato il coraggio di iniziare la sua carriera da solista che si è rivelata un’ottima mossa ed ha ottenuto un grande successo.

Da poco, il cantante ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata che, ovviamente, ha risposto di si. I due, al momento, sono una coppia anche nella vita professionale con Bella protagonista di alcuni videoclip di Benji ed il cantante che debutta come attore nel film Time is Up, al fianco della sua Bella Thorne. Il film, diretto da Elisa Amoroso (la stessa regista di Chiara Ferragni Unposted), verrà girato a Roma stando quanto riporta Variety e sarà in lingua inglese.

La coppia formata da Benji Mascolo e Bella Thorne

Sei settimane di riprese nella capitale italiana, ma anticipate da alcune scene che verranno girate negli Stati Uniti. Per Benji è l’occasione ideale per tornare nella sua terra e passare un po’ di tempo insieme alla sua famiglia. Il film Time is Up racconterà la storia d’amore adolescenziale tra Vivien e Roy. Nel cast troveremo anche Sebastiano Pigazzi, Giampiero Judica, Giulio Brizzi e Roberto Davide, mentre il film sarà distribuito da 01 Distribuition e prodotto da Lotus Production con Rai Cinema.

Ed a voi piacciono Bella Thorne e Benji Mascolo come coppia? Guarderete il film Time is Up? Fatecelo sapere nei commenti!