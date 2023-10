Benjamin Mascolo è un cantante di Modena classe 1993 da tutti noi conosciuto semplicemente come Benji. Nell’ultimo periodo ha fatto molto parlare di sé in seguito ad alcune dichiarazioni senza filtri dove ha ammesso di aver vissuto momenti difficili in seguito all’addio con la fidanzata Bella Thorne, giovane attrice americana.

Il cantante ha toccato il fondo, ma alla fine ha trovato la forza per riprendersi e costruire la sua rinascita. È tornato in Italia abbandonando, così, definitivamente il sogno degli Stati Uniti. È diventato famoso nel panorama della musica nazionale quando, nel 2010, ha iniziato a fare musica insieme all’amico Federico Rossi con il duo Benji e Fede che sono stati protagonisti di tormentoni come Dove e Quando, Buona Fortuna, Amore Wi Fi, Tutto per una ragione, Magnifico Difetto fino a Moscow Mule ed Ogni Volta per citarne alcuni. Poi nel 2020 l’addio improvviso che è arrivato come un fulmine a ciel sereno visto che nessuno se lo aspettava e con i motivi della rottura che sono stati resi noti da Federico Rossi, ma solo da poco. Ed oggi Benji è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 13 ottobre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Sobrio che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il cantante Benji Mascolo

Il significato di Sobrio

Sobrio, il nuovo singolo di Benji, segna proprio il capitolo della rinascita del cantante e fa parte di un progetto discografico che vedrà la luce a breve. Si tratta di una vera e propria confessione a cuore aperto dove il giovane ragazzo ha un dialogo di odio con la droga che gli ha tolto tutto come l’aria, i soldi ed addirittura il sonno facendolo entrare in una dimensione di stordimento ed alti e bassi. Si tratta di una mente che lotta contro se stessa che lo rende protagonista di un conflitto interiore tipico di chi affronta la dipendenza mentre sta vivendo una vita sempre più turbolenta ed autodistruttiva, ma alla fine riesce a prenderne le distanze e ad urlare “Giuro, sono sobrio”.

Benji ha voluto raccontare la sua esperienza per far capire che non è mai troppo tardi. Lui ha toccato il fondo e poi è riuscito a risalire trovando la forza in se stesso e grazie alle persone a lui care, fondamentali per il cantante, in particolare deve molto a suo fratello che non lo ha mai abbandonato.

