“La casa di carta” è stata senza dubbio una serie che ha fatto molto parlare di sé, nel bene e nel male, in grado di tenere con il fiato sospeso e persino di emozionare in qualche occasione.

Il successo, in questi casi, dipende in larga parte dai personaggi, e tra essi quello che probabilmente è spiccato di più ed è maggiormente rimasto impresso nei cuori degli spettatori è Andres de Fonollosa, in arte Berlino, interpretato da un perfetto Pedro Alonso.

Astuto, calcolatore, ma anche elegante e colto, Berlino è un ladro esperto, in grado di mantenere (quasi) sempre il sangue freddo; tanto c’è da dire su di lui, e forse il suo tempo all’interno de “La casa di carta” non è bastato per mostrarne tutto il potenziale.

Ma non tutto è perduto: è infatti stato annunciato uno spin off dedicato proprio al suo personaggio, di cui qui di seguito vedremo il trailer e scopriremo maggiori dettagli, come la trama e la data di uscita.

Una nuova rapina in vista

In “Berlino“, il nostro Andres de Fonollosa sarà nuovamente a capo di una squadra di criminali, formata da un cinque personaggi: Bruce (Joel Sanchez), Roi (Julio Pena Fernandez), Keila (Michelle Jenner), Cameron (Begona Vargas) e Damian (Tristan Ulloa).

Il loro obiettivo sarà questa volta la casa d’aste più importante di tutta Parigi.

La serie, composta attualmente da una singola stagione, presenterà un totale di otto episodi, le cui riprese sono avvenute in quel di Madrid e di Parigi e sono cominciate ad ottobre dell’anno scorso.

Il trailer di “Berlino”

Di seguito il trailer di “Berlino” recentemente rilasciato da Netflix.

Nel trailer, “presentato” da Pedro Alonso in persona, iniziamo a vedere i volti dei personaggi di “Berlino” e i dietro le quinte dell’organizzazione della rapina, tra cunicoli, inseguimenti e scazzottate.

Sembra anche esserci un interesse amoroso che coinvolgerà direttamente lo stesso Berlino.

“Berlino”, la data di uscita

Veniamo ora ad una questione saliente, ovvero la data di uscita dello spin off “Berlino“: essa non è ancora stata resa nota con assoluta certezza, ma è prevista per il mese di dicembre di quest’anno.

Ancora un po’ di attesa, dunque, che però speriamo sarà bene ricompensata.

