Venerdì 29 luglio è stato rilasciato il nuovissimo brano firmato Beyoncé, appartenente al suo settimo album di studio da poco pubblicato dal titolo “Renaissance“.

Si chiama “Church Girl“, è una canzone che oscilla ritmatamente tra il sacro e il profano e che è stata scritta dalla cantante americana insieme a numerosi collaboratori: The-Dream, James Brown, Orville Hall, Derrick Robert Ordogne, DJ Jimi e Twinkie Clark.

Significato della canzone

In “Church Girl“, Beyoncé fa un paragone tra lo stile di vita di una ragazza di Chiesa, comunemente considerata brava e “giusta”, e una ragazza cattiva e arrogante.

Non vi è però alcun intento di giudizio in ciò, in quanto la cantante esprime la necessità di essere come si è senza farsi alcun problema di ciò che gli altri possano pensare, nel bene o nel male, perché alla fine solo essendo se stessi, svincolati da inutili pregiudizi e da dannosi stereotipi, si può sperare di essere felici, o almeno liberi.

Traduzione della canzone

[Intro: Beyoncé]

(Signore, mettimi al centro)

Ooh, ooh-ooh (voglio essere al centro)

Ooh-ooh (voglio essere al centro)

Ooh-ooh (voglio essere al centro)

(Della tua volontà, volontà, volontà, volontà)

[Verso 1: Beyoncé]

Sono stata su, sono stata giù

Mi sono sentita come se avessi spostato le montagne

Ho amici che hanno pianto come fontane, oh



[Pre-Ritornello: Beyoncé]

Avverto tutti

Appena entro in questa festa

lascerò andare questo corpo

Amerò me stessa

Nessuno può giudicarmi se non io stessa (Ooh)

Sono nata libera (Ooh, ooh)

[Ritornello: Beyoncé]

Lo lascerò cadere come una ragazzaccia, lo lascerò cadere come una ragazzaccia

Ho detto che ora lo schiocco come una ragazzaccia, lo schiocco come una ragazzaccia (Tu sei cattivo)

Io ho detto che ora la lascerò cadere come una ragazzaccia, la lascerò cadere come una ragazzaccia (Tu sei cattiva)

Le ragazze della chiesa si comportano in modo sciolto, le ragazze cattive si comportano da mocciose (Tu sei cattiva)

Lasciati andare, ragazza (lascialo andare), lasciati andare, ragazza (lascialo uscire)

Gira quel culo come se fossi venuta dal Sud, ragazza (Ooh, ooh)

Ti ho detto di lasciar perdere come una femminuccia, lasciar perdere come una femminuccia (Tu sei cattiva)

Ragazza cattiva che si comporta da cattiva, ragazza di chiesa, non fare del male a nessuno

[Post-Ritornello: Beyoncé]

Potresti essere il mio papà se vuoi

Tu, tu potresti essere il mio papà se lo vuoi

Potresti farti tatuare se vuoi

Potresti farti tatuare se vuoi (non farà del male a nessuno)

Alza gli accendini verso il cielo, prendi questo balordo e farlo diventare un po’ più forte

Scuoterà quel sedere e quei bei monelli (Huh)

Quindi alza le tue azioni (Word), alza i tuoi calcoli (Huh)

Io lo faccio tornare indietro (Uh), lo faccio tornare indietro

Lo busserò, lo busserò, lo busserò, agirò

Vedo quelle tute grigie, vedo un assegno in bianco



[Verso 2: Beyoncé]

Mm, sono finalmente dall’altra parte

Ho finalmente trovato i sorrisi extra

Nuotando attraverso gli oceani di lacrime che abbiamo pianto

Sai che hai la chiesa al mattino

Ma tu fai il lavoro di Dio, vai dentro (Ooh)

Non sta cercando di fare del male a nessuno (Ooh)

Sta solo cercando di fare il meglio che può (Ooh)

Felice da sola (Ooh)

Con le sue amiche, senza un uomo

[Pre-Ritornello: Beyoncé]

Avverto tutti

Appena entro in questa festa

Lascerò andare questo corpo

Amerò me stessa

Nessuno può giudicarmi se non io

Sono nata libera (Nata libera)

[Ritornello: Beyoncé]

Lo lascerò cadere come una ragazzaccia, lo lascerò cadere come una ragazzaccia

Ho detto che ora lo schiocco come una ragazzaccia, lo schiocco come una ragazzaccia (Tu sei cattivo)

Io ho detto che ora la lascerò cadere come una ragazzaccia, la lascerò cadere come una ragazzaccia (Tu sei cattiva)

Le ragazze della chiesa si comportano in modo sciolto, le ragazze cattive si comportano da mocciose (Tu sei cattiva)

Lasciati andare, ragazza (lascialo andare), lasciati andare, ragazza (lascialo uscire)

Gira quel culo come se fossi venuta dal Sud, ragazza (Ooh, ooh)

Ti ho detto di lasciar perdere come una femminuccia, lasciar perdere come una femminuccia (Tu sei cattiva)

Ragazza cattiva che si comporta da cattiva, ragazza di chiesa, non fare del male a nessuno



[Post-Ritornello: Beyoncé]

Potresti essere il mio papà se vuoi

Tu, tu potresti essere il mio papà se lo vuoi

Potresti farti tatuare se vuoi

Potresti farti tatuare se vuoi (non farà del male a nessuno)

Alza gli accendini verso il cielo, prendi questo balordo e farlo diventare un po’ più forte

Scuoterà quel sedere e quei bei monelli (Huh)

Quindi alza le tue azioni (Word), alza i tuoi calcoli (Huh)

Io lo faccio tornare indietro (Uh), lo faccio tornare indietro

Lo busserò, lo busserò, lo busserò, agirò

Vedo quelle tute grigie, vedo un assegno in bianco



[Outro: Beyoncè]

Devono essere i soldi perché non è la tua faccia

Devono essere i soldi perché non è la tua faccia

Ora fallo, baby, attaccalo, baby, fallo, baby, attaccalo, baby

Fallo, baby, fallo girare, ora fallo girare, baby, fallo

Ora fai girare i soldi un po’ più forte

E lei potrebbe lasciarti tuffare in acqua

Lascialo cadere come un gingillo, lascialo cadere come un gingillo

Ora, ora, ora lasciala cadere come una ragazzaccia, lasciala cadere come una ragazzaccia

Oh-oh-oh, lasciala cadere come una ragazzaccia, lasciala cadere come una ragazzaccia

Le brave ragazze che si comportano male, le ragazze di chiesa non fanno male a nessuno

Non sto cercando di fare del male a nessuno (Mm)

Cerco di portare la vita nel tuo corpo (Mm).

–

