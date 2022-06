Beyonce è una cantante del Texas classe 1981. Senza dubbio è una delle voci più amate nel panorama della musica internazionale tanto che ha vinto ben 28 Grammy Awards, premi che le hanno permesso di diventare l’artista donna più titolata della premiazione.

La sua carriera è iniziata con le Destiny’s Child fino al 2003 quando Beyonce ha deciso di intraprendere la carriera da solista. Una mossa che si è rivelata azzeccata poiché l’ha portata sulla cresta dell’onda con brani conosciuti da tutti come Halo, Single Ladies, Love on Top, Crazy in Love, Irreplaceable e Countdown per citarne alcuni. Ed ora è finalmente pronta per tornare protagonista del mondo musicale a ben sei anni dall’ultimo lavoro discografico dal titolo Lemonade, anche se nel 2018 ha pubblicato l’album Everything is Love con il marito Jay-Z. La conferma arriva dalle piattaforme musicali più importanti come Spotify, Apple Music e Tidal: è in arrivo il nuovo album della pop star statunitense dal titolo Renaissance, ovvero Rinascimento in italiano e sarà disponibile tra poco più di un mese, precisamente il 29 luglio, sia in streaming che in formato fisico ed ha tutte le carte in regola per segnare l’inizio di una nuova era della carriera di Beyonce che è pronta per incantare i suoi fan e stupirli. L’album è stato anticipato da una cover totalmente a sfondo nero con la scritta act i RENAISSANCE, ovvero rifacendosi alle parole di Beyonce che, durante un’intervista con Harpeers’ Bazar, ha ammesso che:

“Con tutto l’isolamento e l’ingiustizia dell’ultimo anno, penso che siamo tutti pronti a scappare, viaggiare, amare e ridere di nuovo. Sento che sta emergendo un rinascimento e voglio contribuire a coltivare quella fuga in ogni modo possibile”.

Renaissance è già apparso nel formato di un elegante cofanetto cd nero e nello shop ufficiale della cantante. Stando ai rumors dovrebbe contenere ben 16 tracce, tutte inedite. Inutile dirlo, i suoi fan sono impazziti non appena hanno saputo la notizia ed hanno invaso i social network con countdown e voglia di scoprire cosa Beyonce riserverà loro questa volta.

