Beyonce è una cantante del Texas classe 1981. Senza dubbio è una delle voci più amate nel panorama della musica internazionale tanto che ha vinto ben 28 Grammy Awards, premi che le hanno permesso di diventare l’artista donna più titolata della premiazione.

La sua carriera è iniziata con le Destiny’s Child fino al 2003 quando Beyonce ha deciso di intraprendere la carriera da solista. Una mossa che si è rivelata azzeccata poiché l’ha portata sulla cresta dell’onda con brani conosciuti da tutti come Halo, Single Ladies, Love on Top, Crazy in Love, Irreplaceable e Countdown per citarne alcuni. Ed oggi Beyonce torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 7 ottobre, infatti, esce il suo nuovo singolo dal titolo Cuff It che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Si tratta del secondo brano estratto dall’album Renaissance e, per questo motivo, già noto ai più tanto che conta già oltre 100 milioni di streaming sulle piattaforme digitali ed, in poco tempo, è entrato nella top 10 della classifica globale di Apple Music, di Shazam e di Spotify.

Il significato di Cuff It

Cuff It, il nuovo singolo di Beyonce, è il tipico brano che ti fa venire voglia di alzarti e di ballare grazie alla sua gioiosa atmosfera tipica della discoteca. D’altronde è ben visibile l’atmosfera di Nile Rogers, anche lui tra gli autori del brano. Un’atmosfera civettuola e spensierata tipica di tutta la canzone con Beyonce che canta “Ho voglia di innamorarmi..sono dell’umore giusto per rovinare qualcosa”. Il titolo Cuff It allude, infatti, alle relazioni serie ed a lungo termine, ma al contrario la canzone sembra essere perfetta per descrivere l’avventura di una sera.

Nel frattempo, sui social network è nata la Cuff It Dance Challenge, ovvero una sfida di ballo sulle note del brano di Beyonce con le persone che partecipano muovendo le labbra a ritmo della canzone ed oscillando i fianchi in un modo ben preciso.

E tu sei un fan di Beyonce? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Cuff It?

Traduzione Cuff It

Mi sento come innamorarmi (innamorarmi)

Sono dell’umore giusto per incasinare qualcosa (stanotte, sto incasinando qualcosa, piccola)

Ho bisogno di qualcosa da bere nella mia tazza (ho bisogno di un drink), hey (Versami un drink)

Sono dell’umore giusto per rovinare qualcosa (sono dell’umore giusto per rovinare qualcosa)

Voglio sparire, ho bisogno di una ricetta

Voglio andare più in alto, posso sedermi sopra di te? (Oh-la-la-la-la-la-la-la)

Voglio andare dove nessuno è stato (voglio andare dove nessuno è stato)

Ti sei mai divertito così? Oh woah (ti sei mai divertito? Sì)

Incasineremo la notte, luci nere

Le astronavi volano, sì (le astronavi volano)

Impenitente quando incasiniamo la notte, incasiniamo la notte

Stasera ci incasiniamo

Incasineremo la notte

Scommetto che vedrai lontano

Scommetto che vedrai le stelle

Scommetto che eleverai

Scommetto che incontrerai Dio

Perché ho voglia di innamorarmi

Sono dell’umore giusto per rovinare qualcosa

Perché faremo un casino nella notte

Cosa c’è in queste quattro mura? Sei sexy, amore mio (alza il volume)

Non perdere questo appello, sei qui o cosa? Sì (arrotolalo)

Presentarsi, presentarsi (presentarsi, presentarsi), fare un salto, fare un salto, oh (fare un salto, fare un salto)

Tu’ Mr. Nasty, lo pulisco io

Vai dove nessuno è stato (Vai dove nessuno è stato)

Ti sei mai divertito così? (Ti sei mai divertito? Sì)

Voglio sparire, ho bisogno di una ricetta

Voglio andare più in alto, posso sedermi sopra di te?

Incasineremo la notte (Funk it up, funk it up), luci nere

Le astronavi volano, sì (le astronavi volano)

Impenitente quando incasiniamo la notte (Fanculo, fanculo), vaffanculo stasera

Stiamo facendo una cazzata stasera

Incasineremo la notte

Scommetto che vedrai lontano

Scommetto che vedrai le stelle

Scommetto che eleverai

Scommetto che incontrerai Dio

Perché ho voglia di innamorarmi

Sono dell’umore giusto per rovinare qualcosa

Incasineremo la notte

Ipersonico, erotico sessuale

Sul mio corpo, ragazzo, ce l’hai

Colpisci l’impianto idraulico mentre lo guido

Mi hai fatto recitare alla grande

Così eccitato, così esotico

Sono un professionista esperto

Stringilo, non lasciarlo andare

Stuzzicalo, nessun autocontrollo

Ho tempo oggi (ho tempo oggi, ho tempo)

Oh, io (ho tempo oggi, ho tempo)

Non vedo l’ora di uscire e giocare

Ooh, sì, tu

Vieni ad ammanettarlo, ammanettarlo, ammanettarlo, ammanettarlo, piccola

Mentre lo prendo, lo prendo, lo prendo per te, piccola

Oh, piccola

Ovunque sempre

Non mi dispiace, non mi dispiace

Sì (non mi dispiace)

Per te (tutto per te)

Sto facendo il backup del camion, eh (Fai il backup del camion)

Per te (tutto per te)

Una cagna si incazzerà (ti fotto)

Per te (tutto per te)

Sto mettendo su la mia tazza (Metti su la mia tazza, sì)

Per te (tutto per te)

Perché faremo un casino nella notte

Prendi il volo (Woo), luci accecanti (Sì)

Fanculo, fanculo, fanculo

(Non dispiaciuto quando incasiniamo la notte)

Scommetto che vedrai le stelle (notte)

Scommetto che andrai lontano (notte)

Scommetto che leviterai (notte)

Scommetto che incontrerai Dio (Gente di festa, arrotolati)

Ooh (Sì, eh)

Incasineremo la notte (Sì)

Le astronavi volano

Fanculo, fanculo