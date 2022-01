Bianca Atzei è una cantante di Milano classe 1987. La sua carriera inizia nel 2011, ma diventa un volto famoso nel 2015 quando partecipa al Festival di Sanremo con il brano Il solo al mondo. Esperienza che ripete nel 2017 tornando sul palco dell’Ariston con la canzone Ora esisti solo tu, dedicata all’allora fidanzato Max Biaggi. All’attivo vanta brani di successo come La paura che ho di perderti, La gelosia, Non è vero mai, Abbracciami perdonami gli sbagli per citarne alcuni.

Se la sua carriera è nota praticamente a tutti, non è lo stesso per la sua sfera privata. Ad esempio non tutti sanno che il suo vero nome è Veronica ed è proprio dal suo nome che vuole ripartire e dare una svolta alla sua vita professionale. Veronica, infatti, sarà il titolo del suo nuovo album atteso per il 29 aprile. É stata la cantante stessa a darne la notizia, tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram dove scrive:

“Senza Veronica non ci sarebbe mai stata questa Bianca, è l’anima e la vera essenza, è la parte più forte ed autentica di me. Questo è quello che vorrei raccontare attraverso questo nuovo progetto. La mia ritrovata consapevolezza, direzione e libertà”.

La cantante Bianca Atzei a Sanremo

Cosa ci dobbiamo aspettare da questo album che arriva dopo ben 7 anni dal suo unico album in studio, Bianco e Nero, pubblicato nel 2015? Sicuramente dei duetti: è sufficiente pensare che questo progetto di Bianca è iniziato lo scorso anno sulle note di John Travolta con il duo indie Legno e su quelle di Straniero in copia con Seryo:

“La parte più bella è stata ritrovarmi fianco a fianco con amici di sempre e non solo, il lavoro su questo nuovo album mi ha permesso di conoscere e crearmene di nuovi”.

Come se non bastasse, segnatevi sull’agenda le date del 28 e del 29 aprile poiché Bianca Atzei tornerà live e presenterà, in anteprima, il nuovo album Veronica con due eventi che andranno in scena al Blue Note di Milano e che hanno tutti i presupposti per essere sold out nel giro di poco tempo.

Ed a te piace Bianca Atzei come cantante? Che duetti ti aspetti nell’album Veronica? Ti aspettiamo nei commenti!