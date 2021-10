Bill Murray (La piccola bottega degli orrori, L’uomo che sapeva troppo poco, A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III), attore di lunga data, amatissimo e conosciuto da tutti gli estimatori del buon cinema, entrerà a far parte del grande mondo Marvel, con un ruolo nel film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. La notizia è stata data da lui stesso, durante un’intervista rilasciata alla rivista tedesca Faz.

L’attore, che a breve vedremo sugli schermi cinematografici italiani nel nuovo film del regista Wes Anderson (Le avventure acquatiche di Steve Zissou, Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore, The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun), dal titolo The French Dispatch, ha deciso di rendere nota una notizia che, evidentemente, su sua stessa ammissione gli avevano chiesto di tenere riservata almeno per il momento, e che lui ha deciso comunque di divulgare.

In questo senso le parole che Bill Murray ha dichiarato durante l’intervista non lasciano spazio a fraintendimenti, e la sua candida ammissione non farà, forse, molto piacere ai vertici della grande casa di produzione: “Ho lavorato in un film Marvel di recente. Probabilmente non sono autorizzato a dirlo, ma chi se ne importa”, ha seraficamente commentato l’attore.

Qual è il film Marvel in cui recita Bill Murray?

A rivelare più particolari su questo nuovo impegno è stato lo stesso Bill Murray che ha dichiarato che farà un’apparizione, con un piccolo ruolo, in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ovvero il terzo film dedicato al supereroe e che fungerà da sequel del precedente Ant-Man and The Wasp, uscito nel 2018. La nuova pellicola, interpretata dall’attore Paul Rudd (Le regole della casa del sidro, Anchorman – La leggenda di Ron Burgundy, 2 Young 4 Me-Un fidanzato per mamma), al cui fianco troviamo gli attori Evangeline Lilly (Lo Hobbit – La desolazione di Smaug, Avengers: Endgame, Confini e dipendenze), Michael Douglas (Delitto perfetto, The Sentinel – Il traditore al tuo fianco, Wall Street – Il denaro non dorme mai) e Michelle Pfeiffer (Sweet Liberty – La dolce indipendenza, A Gillian, per il suo compleanno, Una famiglia all’improvviso).

Perché la scelta di fare questa rivelazione in anteprima? In realtà Bill Murray non è certo un attore che ha bisogno di visibilità, oltre al film di Wes Anderson presto lo vedremo nuovamente nei panni del professor Peter Venkman in Ghostbusters: Legacy, che dal 18 novembre verrà trasmesso nelle sale italiane. Una scelta, la sua, che quindi non si spiega.

Ecco, comunque, le parole di Bill Murray rispetto al nuovo lavoro al quale ha preso parte:

“Alcune persone sono rimaste piuttosto sorprese dal motivo per cui ho accettato un progetto del genere. Ma per me la cosa era abbastanza chiara: ho conosciuto il regista e mi è piaciuto molto. Era divertente, umile, tutto quello che puoi chiedere a un regista. E con Bring It On anni fa aveva fatto un film che penso sia dannatamente buono. Quindi ho accettato, anche se da attore non sono interessato a questi enormi adattamenti di fumetti… Mettiamola così: il regista è un bravo ragazzo, e ora ho almeno provato com’è girare un film Marvel. Ma non credo di dover fare l’esperienza una seconda volta.”

A quanto si dice, comunque, nelle ultime settimane giravano già alcune voci rispetto ad importanti partecipazioni all’ultima fatica Marvel. Ma nessuno, pare, si aspettava l’arrivo proprio di Bill Murray, specie in un film già così denso di sorprese, visto che Kang il Conquistatore è confermato come villain del film di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania arriverà nelle sale cinematografiche a luglio 2023, le riprese sono attualmente in corso nel Regno Unito, e sarà diretto ancora una volta dal regista Peyton Reed (Il ritorno del maggiolino tutto matto, Ragazze nel pallone, Ti odio, ti lascio, ti…), che vanta al suo attivo già i primi due capitoli dedicati al microscopico supereroe Marvel Studios.

Al momento non è dato sapere chi possa interpretare Bill Murray, ovviamente vi terremo informati su tutte le novità, voi, però, cosa ne pensate? Quale ruolo potrebbero avergli assegnato? Questa notizia vi piace? Scrivetecelo nei commenti!