Billie Eilish è diventata per poco tempo la tua lunatica principessa Disney preferita in questo nuovo teaser pubblicato per promuovere il suo prossimo concerto speciale Disney+ Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles. Lo speciale conterrà le canzoni del suo nuovo album e sarà presentato in anteprima il 3 settembre 2021.

Il debutto di Eilish su Disney Plus è stato co-diretto da Robert Rodriguez (Spy Kids , Sin City) e dall’animatore premio Oscar Patrick Osborne (Pearl, Feast). Nel film, Eilish e la sua band, formata dal produttore e fratello Finneas, eseguiranno ogni canzone di Happier Than Ever in ordine sequenziale dall’Hollywood Bowl, che è un anfiteatro naturale che si trova nel sud della California. Durante l’esecuzione, gli elementi animati renderanno omaggio alla città natale di Eilish, Los Angeles. Accanto a Eilish e Finneas, la performance vanterà anche la partecipazione del Los Angeles Children’s Chorus, della Los Angeles Philharmonic diretta dal direttore musicale Gustavo Dudamel e del chitarrista brasiliano Romero Lubambo.

Eilish ha pubblicato il suo secondo album Happier Than Ever il 30 luglio. L’LP affronta principalmente tematiche come amori rovinati, l’abuso e la fama. E tu hai ascoltato il nuovo album di Billie Eilish?