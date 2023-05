Billie Eilish è una cantante di Los Angeles classe 2001. Nonostante la sua giovane età è già una delle voci più amate e più seguite nel panorama della musica internazionale. Il successo è arrivato nel 2016 con il singolo Ocean Eyes che, in breve tempo, è diventato virale su Spotify portando la giovane cantante al successo mondiale.

Da quel momento, infatti, Billie Eilish è stata protagonista di una carriera in costante ascesa costellata da brani di successo come Happier Than Ever, Bad Guy, Everything I Wanted, No Time to Die, Bury a Friend, Nda fino a Your Power per citarne alcuni. Purtroppo, però, si sa che quando si è sulla cresta dell’onda ci sono degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Uno degli aspetti negativi è quello che la gente parla e ti critica, molto spesso senza un vero e proprio motivo. Lo sa bene la cantante californiana che, proprio di recente, è stata criticata pesantemente per la sua vera e propria trasformazione di stile. In passato, Billie Eilish veniva criticata per il suo essere un po’ mascolina e per il suo indossare abiti maschili, mentre ora che si sta avvicinando all’universo femminile viene comunque criticata e non ha pace. Per questo motivo, ha deciso di dire la sua ed ha usato parole forti pubblicando alcune Instagram Stories sul suo profilo social:

“Ho trascorso i primi 5 anni della mia carriera venendo completamente distrutta da voi imbecilli per essere troppo mascolina e perché mi vestivo da uomo; tutti mi dicevano costantemente che sarei stata più attraente se mi fossi comportata come una donna. Ed ora che mi sento abbastanza a mio agio per indossare qualcosa di anche solo lontanamente femminile o aderente, ora sono cambiata e tutti dicono: cosa le è successo? Si è venduta?”

Billie Eilish incanta con il suo abito anni ’50

Ovviamente Billie Eilish ci tiene a precisare che non si è “venduta” e che non c’è un motivo preciso sulla sua decisione di cambiare stile, d’altronde si sa che quando le ragazze crescono amano essere come preferiscono sentirsi:

“Oh mio Dio, non è più la stessa Billie, è diventata come tutte le altre bla bla… siete veramente degli idioti. Posso essere entrambe le cose? Lasciate che le donne esistano! Una curiosità: Sapevate che le donne sono poliedriche?!!? Sorprendente, vero? Che ci crediate o no, le donne possono essere interessate a più cose. Inoltre, femminilità non significa debolezza??!!?! Oh mio Dio?! Incredibile, vero? Chi l’avrebbe detto?? Ed è anche completamente inaudito e folle volersi esprimere in modo diverso in momenti diversi. Imbecilli che odiano le donne.”

Parole che hanno ottenuto un forte consenso da parte dei suoi fan, stufi della gente che deve sempre criticare la cantante senza un vero motivo. Che sia la volta buona che, finalmente, la gente la smetta di criticarla e la lascia libera di vivere la sua giovane età come meglio crede?

E tu sei un fan di Billie Eilish? Cosa ne pensi di questo suo cambiamento di stile? Ti aspettiamo nei commenti!