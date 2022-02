E’ successo allo State Farm Arena di Atlanta, lo scorso 5 febbraio: durante uno dei suoi concerti, la cantante Billie Eilish ha interrotto lo show per prestare soccorso ad una fan presente nel pubblico.

La giovane artista, accortasi che tra il pubblico una ragazza si stava sentendo male, ha interrotto tempestivamente il brano che stava cantando e ha chiesto aiuto al suo staff. La ragazza nel pubblico infatti stava accusando dei problemi respiratori, e aveva immediato bisogno di un inalatore per potersi riprendere. Billie ha prontamente chiesto aiuto, riportando la situazione alla normalità.

Dopo essersi accertata che la ragazza stesse bene, il concerto è ricominciato normalmente. Una storia a lieto fine, che ci mostra ancora una volta la dolcezza di Billie Eilish e il suo immenso amore per i fan.

Il video di Billie Eilish che soccorre la fan

Il video dell’accaduto è stato immediatamente trasmesso sulle maggiori testate e in tv, a testimoniare l’incidente avvenuto durante il concerto della Eilish, e anche la sua prontezza d’animo nell’affrontare la situazione.

Dopo aver fermato la musica, smettendo di cantare, la Eilish ha chiesto alla ragazza se avesse bisogno di un inalatore, per poi chiederlo subito allo staff, che è intervenuto prontamente. Nel frattempo la cantante ha continuato a chiedere alle persone di lasciare spazio e aria alla ragazza, così da permetterle di respirare. Un gesto semplice, ma di immenso significato nei nostri giorni.

In questo periodo Billie Eilish è impegnata nelle tappe del suo Happier Than Ever World Tour, che la porterà in giro per gli Stati Uniti e per il mondo.

Un concerto memorabile, soprattutto per la ragazza del pubblico coinvolta, che di sicuro non dimenticherà mai il gesto di Billie Elish.

