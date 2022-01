A quanto pare Billie Eilish aveva provato un nuovo look prima di tingersi i capelli di castano scuro. Lunedì 3 gennaio, la cantante ha usato il suo profilo Instagram per dire ai follower di nominare qualsiasi data e avrebbe pubblicato una foto o un video della sua vita nel giorno corrispondente a quella data. Quando le è stato chiesto di pubblicare qualcosa del 22 novembre, Eilish ha rivelato di essersi tinta i capelli di rosso.

“Ho perso il look biondo e sono diventata rossa per una settimana eheh”, ha sottotitolato Eilish in un video in cui si asciugava i capelli appena tinti di rosso. La ventenne in seguito ha pubblicato una foto con il colore dei capelli quando un follower le ha chiesto di pubblicare una foto del 23 novembre.

Il 2 dicembre la vincitrice del Grammy Award ha pubblicato una foto in cui i suoi capelli presentano una tonalità castana. “Ti manco?” Eilish ha scritto nella foto che la ritraeva in posa con i suoi capelli castano scuro mentre indossava una maglietta a maniche lunghe bianca e nera.

Eilish è in corsa per sette Grammy Awards nella 64a edizione della cerimonia; ha ricevuto nomination nelle categorie album dell’anno e miglior album vocal pop per il suo secondo album, Happier Than Ever, mentre il suo documentario Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles ha guadagnato una nomination per il miglior film musicale. La title track dell’album ha anche ottenuto una nomination per il record e la canzone dell’anno, il miglior video musicale e performance pop solista.

La Recording Academy potrebbe posticipare la 64a edizione dei Grammy Awards a causa della variante Omicron.