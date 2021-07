Per la sorpresa di tutti i suoi fan, Billie Eilish ha pubblicato un nuovo singolo dal titolo NDA, da oggi in rotazione radiofonica e disponibile in tutti gli store online. La canzone, che mette in risalto le grandi doti canore della giovanissima artista, porta con sé un significato molto pesante e triste.

Il brano NDA è stato realizzato ancora una volta con la collaborazione del fratello FINNEAS, compositore e producer dal grandissimo talento, e ci regala una canzone dal suono triste e pieno di solitudine, proprio quello che il testo vuole suggerirci.

Il significato del testo di NDA di Billie Eilish

Il testo della canzone di Billie Eilish è una sigla che sta per Non Disclosure Agreement, ossia il nome di un contratto che molto spesso viene firmato dalle persone che sono in relazione con personaggi famosi, e con il quale si impegnano a non diffondere informazioni o dati sensibili e personali delle star.

Il riferimento a un tale contratto, per una giovane artista che da anni affronta i pro e i contro del successo, ci suggerisce quanto possa essere difficile e limitante avere delle relazioni e degli incontri con un tale peso da sopportare. Il successo diventa così una gabbia, una sorta di condanna alla solitudine.

Nel testo si fa spazio anche alle cose positive del successo, come la possibilità di comprare una casa a 17 anni, ma allo stesso tempo, Billie sottolinea che quella casa è vuota perché non ha mai potuto organizzarci una festa…

Il video ufficiale di NDA

Il significato del testo è molto forte anche nel video ufficiale della canzone, che ti mostriamo in cima all’articolo.

Nella clip viene raccontato molto di quella che è stata e che è la vita di Billie, costretta ad uscire soltanto accompagnata dalla scorta, il senso di pericolo, di solitudine, di tristezza. Tutto è molto ben rappresentato.

E tu cosa pensi di NDA di Billie Eilish? Lascia un commento alla fine dell’articolo, ma prima leggi la traduzione qui sotto.

Traduzione di NDA

Pensavi che mi sarei presentata in limonusine? (No)

Ho dovuto mettere da parte i miei soldi per la security

Ho uno stalker che cammina su e giù per la strada

Dice di essere il Diavolo e che vorrebbe incontrarmi

Ho comprato una casa segreta quando avevo 17 anni

Non ho mai dato una festa da quando ho le chiavi

Ho invitato un bel ragazzo, ma non poteva rimanere

Mentre usciva gli ho fatto firmare un NDA

Si, gli ho fatto firmare un NDA

Una volta è abbastanza

Perchè non voglio che abbia cazz*te da dire

Non hai potuto salvarmi, ma non puoi lasciarmi andare

Io posso desiderarlo, ma non è necessario che tu lo sappia

Trenta sotto trenta per un altro anno

Riesco a malapena ad uscire, penso di odiare questo luogo

Forse dovrei pensare ad una nuova carriera

Da qualche parte in Kuwait dove posso scomparire

Mi sono divertita, ora sto invecchiando

Non ho cambiato numero, l’ho fatto stare zitto

Almeno gli ho dato qualcosa per cui piangere

Ho pensato al mio futuro, ma lo voglio adesso

Voglio adesso

Non puoi tenermi sveglia

Non hai potuto salvarmi, ma non puoi lasciarmi andare

Io posso bramarlo, ma non è necessario che tu lo sappia

Ho esagerato?

Ora so cosa sei

Ed è così difficile

Ho visto le stelle

Penso di aver esagerato

Quando ti ho venduto il cuore

Com’è diventato così scuro?

Ho visto le stelle

Stelle