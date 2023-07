Poteva mancare anche questa settimana una canzone tratta dalla colonna sonora ufficiale del film “Barbie“? Ovvio che no!

Ecco che dunque, dopo aver parlato di “Barbie world“, “Speed drive” e “Barbie dreams“, quest’oggi ci concentreremo su un altro brano, intitolato “What I was made for“, a cui ha lavorato la cantante Billie Eilish insieme al fratello Finneas.

Che il suo singolo le valga nuovamente l’Oscar per la migliore canzone originale, come era successo con “No time to die“, colonna sonora dell’omonimo film di 007 dello scorso anno? Chissà.

Nel frattempo, scopriamo qui di seguito il significato e la traduzione del testo di “What I was made for“.

Significato di “What I was made for”

Questo brano si presenta estremamente riflessivo. In esso padroneggia infatti un senso di allontanamento dalla realtà artificiosa di tutti i giorni, che porta a voler indagare su ciò che rende davvero umani e a come riuscire ad essere felici.

La canzone sembra dunque esprimere a tutti gli effetti i pensieri di una bambola, la quale d’improvviso si rende conto della sua condizione di oggetto, e si domanda quale possa essere il vero motivo per cui è stata creata.

Traduzione del testo

[Verso 1]

Una volta galleggiavo, ora cado a terra

Una volta lo sapevo, ma ora non ne sono più sicura

Per cosa sono stato creata

Per cosa sono stato creata?

[Verso 2]

Facendo un giro in macchina, ero un ideale

Sembravo così viva, ma poi ho scoperto di non essere reale

Solo qualcosa per cui hai pagato

Per cosa sono stato creata?

[Ritornello]

Perché io, io

Non so come sentirmi

Ma voglio provare

Non so come sentirmi

Ma un giorno potrei

Un giorno, potrei

[Post-Ritornello]

Mm, mm, ah

Mm, mm, mm

[Verso 3]

Quando è finita? Tutto il divertimento

Sono di nuovo triste, non ditelo al mio ragazzo

Non è quello per cui è stato creata

Per cosa sono stata creata?



[Ritornello]

Perché io, perché io

Non so come sentirmi

Ma voglio provare

Non so come sentirmi

Ma un giorno potrei

Un giorno, potrei

[Outro]

Penso di aver dimenticato come essere felice

Qualcosa che non sono, ma qualcosa che posso essere

Qualcosa che aspetto

Qualcosa per cui sono fatta

Qualcosa per cui sono fatta.

–

Dopo aver letto il significato e la traduzione del testo di “What I was made for”, non dimenticate di dirci nei commenti cosa pensate di questa canzone!