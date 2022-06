I Black Eyed Peas, Shakira e David Guetta: tre nomi molto importanti nel mondo della musica internazionale e soprattutto molto amati. Shakira, cantante della Colombia classe 1977, è voce di brani come Waka Waka, Hips Don’t Lie, Whenever Wherever, Loca, Chantaje, She Wolf e La Tortura per citarne alcuni.

I Black Eyed Peas sono un gruppo musicale hip hop statunitense voce di canzoni come Pump It Harder, Where is The Love, Mamacita, Let’s Get It Started, My Humps e I Gotta Feeling. Mentre David Guetta è un disc jockey di Parigi classe 1967 protagonista di Say My Name, Play Hard, Sexy Bitch, Where Them Girls At, When Love Takes Over. Tre nomi che insieme sono pronti a fare scintille ed a promettere spettacolo. Ed oggi, venerdì 17 giugno, i Black Eyed Peas insieme a Shakira ed a David Guetta sono pronti per tornare protagonisti del mondo musicale. Da oggi, infatti, sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming il loro nuovo singolo dal titolo Don’t You Worry. Non è la prima volta che collaborano: i Black Eyed Peas, infatti, hanno duettato con Shakira sulle note di Girl Like Me e con David Guetta sulle note di I Gotta Feeling. Ed ora sono pronti a tenerci compagnia questa estate con il loro ritmo tipico ed il motto di speranza “Andrà tutto bene”.

I Black Eyed Peas e David Guetta

E tu sei un fan dei Black Eyed Peas, di Shakira e di David Guetta? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo Don’t You Worry? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione della canzone.

Traduzione Don’t You Worry

Non ti preoccupare

Non preoccuparti di niente

‘Perché tutto andrà bene

Tutto andrà bene

Quindi non ti preoccupare

Non preoccuparti di niente

‘Perché tutto andrà bene

Tutto andrà bene

Andrà tutto bene, andrà tutto bene, pollice in su

Pronto per la notte, illuminato come una luce

‘Sto per prendere un volo, salire più in alto di un aquilone

Galleggiando nel cielo, guarda mamma, so volare

Mi sento così vivo che vivrò la mia vita migliore

Fai solo, fai solo quello che mi piace

Prendi quello, prendi quello, prendi quella stampa

Ero giù ora mi alzo

Testa in su e i miei occhi in alto

Continuo a diventare più saggio

Poi mi rendo conto che tutto sarà

O-o-o-o-o-o-o-kay-ay-ay-ay-ay-ay-ay, ok

È così che lo facciamo, piccola, questo è ciò che diciamo

Eso es lo que tú y yo vamos a hacer

Non ti preoccupare

Non preoccuparti di niente

‘Perché tutto andrà bene

Tutto andrà bene

Quindi non ti preoccupare

Non preoccuparti di niente

‘Perché tutto andrà bene

Tutto andrà bene

Andrà tutto bene

Lavora duro, gioca duro, questo è l’unico modo

Vivrò la mia vita come se ogni giorno fosse una vacanza

Tempo per festeggiare, tempo per elevarsi

Aspetta, aspetta

Tres, cuatro, cinco, seis

Portalo in alto, in alto, in alto, come “Ooh”

Non ci fermiamo, ci fermiamo, continuiamo a muoverci

Fai un tiro, spara, fai un tiro, prendine un po’

Continueremo a fare quello che facciamo

Perché ogni giorno lo sarà

O-o-o-o-o-o-o-kay-ay-ay-ay-ay-ay-ay, ok

È così che lo facciamo, piccola, questo è ciò che diciamo

Eso es lo que tú y yo vamos a hacer

Non ti preoccupare

Non preoccuparti di niente

‘Perché tutto andrà bene

Tutto andrà bene

Quindi non ti preoccupare

Non preoccuparti di niente

‘Perché tutto andrà bene

Tutto andrà bene