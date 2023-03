Netflix ha annunciato la data di uscita della sua prossima serie originale K-drama dal titolo “Black Knight”.

La serie basata sul webtoon “Delivery Knight” di Lee Yoon-gyun e sarà ambientata nell’anno 2071, in uno scenario distopico in cui la Corea del Sud è devastata dall’inquinamento. Nella penisola coreana sarà impossibile sopravvivere senza un respiratore e si apprende che è rimasta solo l’1% della sua popolazione originaria. In questa realtà, i fattorini svolgono un ruolo cruciale nella sopravvivenza dei suoi abitanti. La serie seguirà le gesta del leggendario fattorino “5-8” dotato di straordinarie capacità di combattimento che incontra il rifugiato “Sa-wol”.

La serie sarà presentata in anteprima mondiale il 12 Maggio 2023, esclusivamente su Netflix.

Netflix ha da poco ampliato il proprio catalogo per il 2023 includendo sempre più prodotti coreani. Oltre a “Black Knight”, troviamo le nuove stagioni per le serie di successo “Sweet Home” e “DP” così come la attesissima serie storico-drammatica “Gyeongseong Creature”.

Nel frattempo, il popolare K-drama “The Glory” è per la terza settimana consecutiva il prodotto non in lingua inglese più visto sulla piattaforma Netflix.

Il cast di “Black Knight” su Netflix

Nei panni del protagonista troviamo l’attore Kim Woo-bin, famoso in patria per aver recitato in svariate serie drammatiche e noto al pubblico di massa per la sua apparizione in nella serie “Our Blues”.

Alla presentazione del prodotto, l’attore coreano si è detto entusiasta per la parte ricevuta:

“Ho provato un’immensa felicità durante le riprese di questa serie, e spero sinceramente che i nostri sforzi collettivi risuonino con gli spettatori, e anche loro ne apprezzino ogni momento, proprio come ho fatto io”.

Al suo fianco ci sarà l’attrice e modella Lee So-young, meglio conosciuta con il nome d’arte Esom e particolarmente amata in Corea del Sud per la sua interpretazione nella serie “Taxi Driver” rilasciata nel 2021.

“Black Knight” è stato diretto dal regista coreano Cho Ui-seok, noto per film come “Cold Eyes” del 2013 e “Master” del 2016.

E u, cosa ne pensi dell nuova serie Netflix “Black Knight”? Lascia un commento!