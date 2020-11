Qualche tempo fa avevamo discusso delle dichiarazioni su Black Mirror 6 rilasciate dal suo autore Charlie Brooker, che confessava di non essere pronto per una nuova stagione in questi tempi così difficili. Eppure ancora oggi il dubbio su una probabile sesta stagione permane. Black Mirror 6 sì o no?

Sono tanti gli utenti di Netflix che se lo chiedono, e che chiedono a gran voce un ritorno della serie, e dato il suo successo delle prime cinque stagioni, non ci sono motivi sufficienti per lasciar morire così un prodotto che va alla grande (e siamo sicuri che Netflix non se lo lascerà scappare). Ma qual è effettivamente la situazione?

Black Mirror 6 ci sarà oppure no?

Analizzando la situazione presente, possiamo affermare con certezza che, se mai ci sarà una sesta stagione di Black Mirror, questa non vedrà la luce nel prossimo futuro, anche perché non esiste a tutti gli effetti un programma ufficiale, tantomeno una produzione avviata.

Data la situazione Covid, che coinvolge il mondo intero, Netflix in questo periodo è molto cauto nel dare fondo a nuovi progetti, dovremo quindi pazientare ancora per poter riaccendere le speranze.

Per quanto riguarda il parere dell’autore della serie, Charile Brooker, questo periodo storico e sociale che stiamo vivendo non è il periodo adatto per scrivere e raccontare storie come quelle alle quali ci ha abituato Black Mirror; storie distopiche dove i futuro è prossimo e inquietante, pieno di sfaccettature agghiaccianti di quelle che sono ormai le nostre abitudini di tutti i giorni.

Di sicuro l’autore della serie non intende abbandonarla, come ha precisato in una recente intervista, ma non si rimetterà al lavoro in tempi brevi.

Per fare una previsione, anche se non abbiamo abbastanza elementi per farla, se pure la produzione di Black Mirror 6 iniziasse nel 2021, dovremmo aspettare come minimo il 2022 per poterla vedere sui nostri schermi. Ma è probabile anche che si dovrà aspettare anche di più…

