Ieri sera è andata in scena l’ultima puntata della prima stagione di Black Out Vite Sospese. Una serie tv italiana e drammatica che, al momento, è composta da otto episodi e che ci racconta come una valanga improvvisa abbia costretto i turisti ed i residenti di un piccolo paese in Trentino a vivere un’esperienza unica che li ha obbligati a fare i conti con se stessi e con gli altri. Per uscire da questa situazione, infatti, è necessario superare le proprie paure ed i propri pregiudizi ed imparare ad essere una comunità.

Un cast di tutto rispetto con nomi amati dai telespettatori come Alessandro Preziosi, Aurora Ruffino, Marco Rossetti, Federico Russo e Caterina Shulha. Come succede ogni volta, quando va in onda l’ultimo episodio, il pubblico si pone un’unica domanda e pensa ad una sola cosa: ci sarà una seconda stagione oppure tutto si conclude qui? Ovviamente anche per Black Out Vite Sospese non è andata in modo diverso anche perché la serie tv ha avuto un ottimo riscontro sia da parte del pubblico che da parte della critica, come ha dimostrato anche ieri sera con ascolti che non gli hanno fatto temere la concorrenza del Grande Fratello Vip.

Alessandro Preziosi in Black Out Vite Sospese

Il finale di Black Out Vite Sospese non lascia spazio a supposizioni e ci conferma come ci sarà una seconda stagione della serie tv. D’altronde sono numerose le domande rimaste senza una risposta e si tratta di un finale shock che ha fatto intendere come molte cose o sono successe oppure potrebbero succedere. Come mai per dodici giorni nessuno ha cercato i sopravvissuti? Ci sono davvero molte stranezze che fanno riflettere e per questo motivo il finale non è piaciuto a tutti ed il pubblico si è diviso in due. C’è chi è contento di questa conclusione e chi invece proprio non riesce a capirla e lo definisce un finale identico a quello di Sopravvissuti ed ha espresso la propria opinione sui social network. Certo non si tratta del lieto fine a cui spesso siamo abituati con le serie tv italiane.

