La Disney è uno dei colossi che sta facendo i conti con la pandemia mondiale e che ha visto i suoi incassi diminuire in maniera costante. Per questo motivo, stanno cercando alternative per poter continuare con il loro lavoro ed, al tempo stesso, regalare nuovi titoli al loro pubblico. Le strade intraprese, per il momento, sono due: quella di pubblicare sulla piattaforma Disney+ gratuitamente alcuni capolavori in anteprima mondiale come ad esempio il film di animazione Luca oppure quella di affidarsi sempre a Disney+, ma tramite il Vip Access ovvero un abbonamento a pagamento che permette agli utenti di vedere, comodamente da casa, titoli che usciranno al cinema.

Emma Stone nei panni di Crudelia De Mon

È il caso di due titoli molto attesi. Il primo è Black Widow che, alla fine, non uscirà più a maggio, ma il suo debutto è stato posticipato al 9 luglio. Con Scarlett Johansson come protagonista, sarà possibile vederlo sia al cinema, ma anche su Disney+ tramite Vip Access. Doppia uscita anche per Cruella, con Emma Stone, che sarà possibile vederlo nelle sale cinematografiche, ma anche sulla piattaforma di streaming a partire dal 28 maggio.

Una scelta innovativa che permetterà agli abbonati di prendere la decisione che preferiscono e che riterranno più opportuna: se godersi una nuova uscita al cinema o a casa in compagnia dei più piccoli. Una scelta che, infatti, è stata molto apprezzata dagli spettatori con la Disney che cerca sempre in tutti i modi di renderli felici.

E voi cosa ne pensate? Condividete queste doppie uscite? Vi aspettiamo nei commenti!