Le BlackPink sono un gruppo musicale sudcoreano che è nato a Seul nel 2016 e che è composto da quattro ragazze: Lisa, Rosé, Kim Ji-Soo e Jennie Kim. Nel giro di poco tempo sono riuscite a farsi spazio sulla scena musicale diventando le reginette del K Pop. Un successo dietro l’altro tanto che è il gruppo coreano femminile che è riuscito ad ottenere la più alta posizione nella classifica statunitense Billboard Hot 100 e sono anche il primo gruppo coreano ad avere cinque video musicali con almeno un miliardo di visualizzazioni su Youtube.

Protagoniste di brani come How You Like That, Ice Cream, Ready For Love, Kill This Love, Pretty Savage, Kiss and Make Up, Love to Hate Me e Sour Candy per citarne alcuni, sono in grado di attirare l’attenzione con la loro bellezza ed il loro talento. Ed oggi le BlackPink tornano protagoniste del mondo musicale. Oggi, venerdì 19 agosto, infatti, esce il loro nuovo singolo dal titolo Pink Venom che è disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Le ragazze erano attese con ansia: è sufficiente pensare che il video ufficiale di Pink Venom ha raggiunto quasi 67 milioni di visualizzazioni nel giro di un giorno.

Il significato di Pink Venom

In Pink Venom, loro nuovo singolo, le BlackPink cantano che “I’m a flower with venom, so beautiful, it’s brutal” ovvero “Sono un fiore velenoso, tanto bello quanto brutale”. A tal proposito, Jennie Kim afferma che:

“Dal momento che il titolo del nostro album è Born Pink, volevamo trasmettere la nostra identità nella canzone il più possibile. Dato che rosa e veleno hanno immagini contraddittorie, abbiamo pensato che ci ricordassero in qualche modo. Ci chiamiamo BlackPink e la contraddizione è il nostro fascino: volevamo dimostrarlo. E’ veleno rosa, un veleno adorabile e sono le parole che più ci esprimono”.

Le BlackPink tornano sulla scena musicale

Nel frattempo sappiamo che è in arrivo anche il loro secondo album in studio dal titolo Born Pink e che è atteso per il 16 settembre, già disponibile in pre order (da record i numeri dei pre order ottenuti fino ad ora) e che uscirà in formato fisico in edizione BoxSet Rosa e BoxSet nero. Ma le novità non finiscono qui: è atteso anche il tour Born Pink Tour che partirà dalla Corea del Sud ad ottobre per poi arrivare negli Stati Uniti ed in Europa (tappa a Londra, Barcellona, Colonia, Parigi, Berlino ed Amsterdam) e poi ad inizio 2023 sarà la volta dell’Asia, dell’Arabia Saudita, di Singapore e della Nuova Zelanda.

E tu sei un fan delle BlackPink? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo singolo Pink Venom? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano.

Traduzione Pink Venom

BLACKPINK, BLACKPINK

BLACKPINK, BLACKPINK

Dai un calcio alla porta, sventola il coco

Mangia i popcorn, non pensare nemmeno a saltarli

Dico le cose come stanno, cammino sulle passerelle, cammino

Chiudi gli occhi, pop, fai finta che non stai guardando

uno alla volta, due per volta

Tutto crolla al tocco delle mie dita

E’ stasera, sono un fiore velenoso

dopo essermi tolta l’anima

guarda cosa mi hai fatto fare

Un fuoco che piano piano ti farà addormentare (fuoco)

E’ così bello, così brutale

Do dolore come

Questo, quel veleno rosa (x3)

prendili, prendili, prendili

Direttamente dalla tua cupola come woah, woah, woah

Direttamente dalla tua cupola come ah, ah, ah

Assaggia quel veleno rosa (x3)

prendili, prendili, prendili

Direttamente dalla tua cupola come woah, woah, woah

Direttamente dalla tua cupola come ah, ah, ah

Vernice nera e munizioni, corpi come Rambo

Riposa in pace, per favore accendete le candele

questa è la vita di un vandalo, mascherato ed indosso ancora CELINE

crimini con stile o non sarei io, ooh

I diamanti brillano, guida in silenzio, Non mi interessa, sto guidando

Volando su un aereo privato vicino al pilota nel cielo

E mi sto scatenando, mi sto acconciando su di loro e non c’è possibilità

Perché abbiamo corpi su corpi come questo, un ballo lento

E’ stasera, sono un fiore velenoso

dopo essermi tolta l’anima

guarda cosa mi hai fatto fare

Un fuoco che piano piano ti farà addormentare (fuoco)

E’ così bello, così brutale

Do dolore come

Questo, quel veleno rosa (x3)

prendili, prendili, prendili

Direttamente dalla tua cupola come woah, woah, woah

Direttamente dalla tua cupola come ah, ah, ah

Assaggia quel veleno rosa (x3)

prendili, prendili, prendili

Direttamente dalla tua cupola come woah, woah, woah

Direttamente dalla tua cupola come ah, ah, ah

Provocaci se voi

Non puoi gestirlo, e sai che

Il colpo che la pozione si è già diffuso

L’oceano rosa è davanti ai tuoi occhi

Vieni e dammi tutti il fumo

come se sono rock and roll

vieni e dammi tutto il fumo

Allineiamoci tutti, fermiamoci, lasciamoci cadere