Le BlackPink sono un gruppo musicale sudcoreano che è nato a Seul nel 2016 e che è composto da quattro ragazze: Lisa, Rosé, Kim Ji-Soo e Jennie Kim. Nel giro di poco tempo sono riuscite a farsi spazio sulla scena musicale diventando le reginette del K Pop. Un successo dietro l’altro tanto che è il gruppo coreano femminile che è riuscito ad ottenere la più alta posizione nella classifica statunitense Billboard Hot 100 e sono anche il primo gruppo coreano ad avere cinque video musicali con almeno un miliardo di visualizzazioni su Youtube.

Protagoniste di brani come How You Like That, Ice Cream, Ready For Love, Kill This Love, Pretty Savage, Kiss and Make Up, Love to Hate Me e Sour Candy per citarne alcuni, sono in grado di attirare l’attenzione con la loro bellezza ed il loro talento. Le ragazze, nonostante la giovane età, sono abituate a numeri da record che collezionano uno dietro l’altro tanto che ora arriva un nuovo primato per il gruppo musicale sudcoreano. Le componenti, infatti, sono state nominate nella categoria Best Video degli Mtv Ema 2022 che andranno in scena il prossimo mese e, più precisamente, domenica 13 novembre. Sono state nominate grazie al video musicale di Pink Venom, singolo uscito lo scorso agosto, e questa nomination ha permesso loro di raggiungere il sopracitato record poiché sono il primo gruppo k-pop di sempre a ricevere una candidatura in questa prestigiosa categoria degli Europe Music Awards.

Il gruppo delle BlackPink

Tuttavia non si tratta dell’unica nomination che hanno ottenuto le BlackPink che, in realtà, sono state nominate per ben quattro categorie e questo le rende il gruppo ad aver ottenuto più candidature quest’anno. Oltre al Best Video, infatti, le troviamo anche tra i candidati per Best K Pop, Best Metaverse Performance e Biggest Fans. Mentre la bella Lisa è stata nominata anche lei per merito del suo lavoro da solista nella categoria Best K Pop diventando, così, l’unica cantante solista nella categoria dove troviamo, appunto, il suo gruppo BlackPink, ma anche BTS, Itzy, Seventeen e Twice. Appuntamento quindi al Psd Bank Dome di Dusseldorf in Germania a partire dalle ore 20 di domenica 13 novembre per gli Mtv Ema 2022. Sarà possibile seguire la serata in diretta su Mtv o su Vh1 se si vuole avere il commento in italiano oppure su Mtv Music se si preferisce seguire l’evento con il commento in lingua originale. Da lunedì 14 novembre, invece, spazio per uno speciale su Paramount +. Inutile dirlo, le BlackPink sembrano essere le favorite per vincere la categoria dei Best Video, ma non solo. Non ci resta altro che aspettare e vedere le sorprese che ci riserveranno gli Mtv Ema anche quest’anno.

E tu sei un fan delle BlackPink? Secondo te riusciranno ad ottenere qualche premio durante gli Mtv Ema 2022 a Dusseldorf? Ti aspettiamo nei commenti!