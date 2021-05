Blake Lively, attrice californiana classe 1987, è molto amata dal pubblico sia per la sua vita privata che la vede felicemente sposata dal 2012 con l’attore Ryan Reynolds (poiché un matrimonio duraturo tra due star di Hollywood è vista come una cosa molto difficile) sia per la sua vita professionale. Inutile dirlo che il ruolo di maggior risalto a livello mondiale è stato quello di Serena van der Woodsen in Gossip Girl dal 2007 al 2012 che l’ha consacrata una delle attrici più seguite nel mondo. È sufficiente pensare che, ancora oggi, per molti lei rimane Serena.

Tuttavia, la sua carriera prosegue a gonfie vele ed ha potuto mettersi in risalto in film dal calibro di La vita segreta della signora Lee (2009), Hick (2012), Adaline – L’eterna giovinezza (2015), Café Society (2016) fino all’ultimo film The Rhythm Section (2020). Il suo è un volto non facile da trovare spesso sul piccolo schermo poiché l’attrice non è solita accettare qualsiasi ruolo le venga proposto: sia perché vuole dedicarsi alla sua famiglia ed ai suoi figli, ma anche perché è consapevole del fatto che la quantità non fa la qualità.

Ora, però, arriva una bella notizia per i suoi fan. La bella Blake è pronta a tornare protagonista. Prenderà parte, infatti, a Lady Killer adattamento dell’omonimo fumetto e che andrà in onda su Netflix. Vestirà i panni di Josie Schuller, una casalinga degli anni ’50 che, però, nasconde un segreto al marito ed alla sua famiglia: è una killer a pagamento che lavora come sicario per conto di un’organizzazione mafiosa. Lady Killer sarà prodotta da Mike Richardson e Keith Goldberg in collaborazione proprio con la stessa Blake Lively. Molto probabilmente vedrà la luce sottoforma di una serie tv visto che nasce come miniserie a fumetti nel 2015. Grande entusiasmo da parte di chi supporta la Lively e che sono pronti a vederla in questa nuova avventura.

Ed a te piace Blake Lively? Sei felice del suo ritorno sul piccolo schermo in Lady Killer? Ti aspettiamo nei commenti!