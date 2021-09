La musica italiana è sempre più protagonista, non solo nel nostro paese, ma in tutto il mondo. Dopo il successo ottenuto dai Maneskin all’Eurovision Song Contest con la canzone Zitti e Buoni, la band di Roma ha trovato un grande successo mondiale tanto che anche il New York Times ha parlato di loro e della loro bravura ed hanno iniziato ad essere presenti nelle classifiche mondiali.

Ora però oltre il loro nome se ne aggiunge un altro, quello di Blanco. Il rapper di Brescia, classe 2003, è famoso per il duetto con Sfera Ebbasta sulle note di Mi fai impazzire, ma anche per canzoni come Notti in bianco, Paraocchi e La canzone nostra. Un anno ricco di soddisfazioni per Blanco che, la scorsa settimana, ha pubblicato il suo album d’esordio dal titolo Blu Celeste. Album atteso con ansia dal suo pubblico tanto che, nel giro di poche ore, è arrivato ad occupare le prime tredici posizioni della classifica Top 50 Italia.

Certo questa non è una novità perché in Italia le novità sono sempre molto amate, ma la vera novità è il successo raggiunto a livello globale. Blu Celeste, infatti, è stato il terzo album di debutto più ascoltato in streaming nel mondo intero. Ha conquistato la medaglia di bronzo nella Top 10 Global Album Debuts alle spalle del brano Jose di J Balvin e della canzone The Melodic Blue di Baby Keem. Un ottimo risultato per un ragazzo giovane come lui.

