È uscito oggi il nuovo singolo di Blanco, intitolato “Nostalgia” e nonostante il giovane cantante sia impegnato con il il tour “Blu Celeste” che sta facendo registrare sold-out ovunque, non ha fatto passare l’estate senza un nuovo singolo.

Il nuovo brano è stato annunciato con poche parole sulla pagina Instagram dell’artista ed è da oggi disponibile su tutte le piattaforme streaming, prodotto da Island Records /Universal Music Italia.

Blanco, in poco più di un anno è diventato sempre più famoso e ha totalizzato oltre 1 miliardo di stream sulle piattaforme digitali collezionando 38 dischi di platino e 5 dischi d’oro, oltre alla vittoria al Festival di Sanremo insieme a Mahmood.

Il significato di “Nostalgia” di Blanco

La nuova canzone di Blanco parla di un amore concluso, che però fa ancora sanguinare il cuore e fa soffrire.

Il sentimento che prova il protagonista del brano è radicato e l’altra persona viene vista un po’ come un rifugio.

Il ricordo di un amore così forte e importante dentro non si affievolisce e fa nascere un’altra sensazione, la nostalgia. Nel brano si parla di questo sentimento che porta continuamente la persona a guardarsi indietro, pensando a ciò che è stato e che poteva essere.

Il protagonista ripensa con rammarico al dolore provocato e anche a quello subito.

A mezzanotte, infatti, è stato rilasciato anche il video di “Nostalgia”, in cui Riccardo Fabbriconi, vero nome di Blanco appare in mutande, per le strade di una grande metropoli mentre sprigiona un mix di adrenalina, rabbia e malinconia per un amore sfumato.

Il testo di “Nostalgia” di Blanco

Blanchito, baby

Michelangelo

Mettimi le ali, ah

Ti vorrei comprare come se fossi una bambola

Ti vorrei curare ogni ferita che ti sanguina

A costo di rischiare di cadere in una trappola

E ricordarmi di te solo

Per le scopate che abbiam fatto senza più provare amore

Tutto quel che ci siam detti senza più provare amore

E arrivare a litigare fino a stare male

E me ne andrei, ma non potrei scordarti

Per i tuoi occhi color mare, color mare

Vuoti da colmare, da colmare

Vuoi colmarli col sеsso, vuoi farlo adesso

Fino a non sentir più me stеsso, fino all’eccesso

Ti ho detto che non posso stare senza di te

Che manderei tutto a fanculo senza di te

Senza di te, ma ho nostalgia, ia

Perché sei come casa mia, ia

Ti ho detto che non posso stare senza di te

Che manderei tutto a fanculo senza di te

Senza di te, ma ho nostalgia, ia

Perché sei come casa mia, ia

Quante, quante cose devi dirmi ancora?

E sono giorni che non torni e, sì, te ne fotti

Che ti voglio qui che mi affronti e mi prendi a schiaffi

E lasci da parte l’orgoglio mentre io ci riprovo

Vuoi una notte da fuoco e mi rinnamoro di te

Per i tuoi occhi color mare, color mare

Vuoti da colmare, da colmare

Vuoi colmarli col sesso, vuoi farlo adesso

Fino a non sentir più me stesso, fino all’eccesso

Ti ho detto che non posso stare senza di te

Che manderei tutto a fanculo senza di te

Senza di te, ma ho nostalgia, ia

Perché sei come casa mia, ia

Ti ho detto che non posso stare senza di te

Che manderei tutto a fanculo senza di te

Senza di te, ma ho nostalgia, ia

Perché sei come casa mia, ia

Hai già ascoltato “Nostalgia” di Blanco? Scrivi cosa ne pensi!