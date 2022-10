I Blink 182 sono un gruppo musicale pop punk statunitense, formatosi nel 1992 a Poway in California. La formazione storica della band è composta da Tom DeLonge (alla chitarra e voce), Mark Hoppus (al basso e voce) e Travis Barker (alla batteria), quest’ultimo subentrato nel 1998 al posto di Scott Raynor. Dal 2015, invece, Matt Skiba ha sostituito Tom DeLonge.

Ed ora i Blink 182 sono tornati a fare musica nella loro formazione originale. Dopo un periodo di pausa, infatti, hanno capito che non c’era nulla di meglio che tornare ad essere quelli di sempre e così c’è stato il ritorno di Tom DeLonge. Ed oggi i Blink 182 tornano protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 14 ottobre, infatti, esce il loro nuovo singolo dal titolo Edging disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il significato di Edging

Edging, il nuovo singolo dei Blink 182, possiamo definirlo un brano pop punk proprio come lo stile tipico del gruppo statunitense e soprattutto è facilmente intuibile lo stile di Tom DeLonge già dalle prime note. Si tratta di un tuffo nei ricordi, in quelle atmosfere che il gruppo di adolescenti ribelli ha portato in vetta alle classifiche di tutto il mondo. Il protagonista del brano è un tipico punk rocker che combina solo pasticci nella sua vita e spezza i cuori delle ragazze: “Sono venuto dall’inferno con una maledizione”, cliché sentiti e risentiti, ma che hanno successo con il pubblico.

Nel frattempo, i Blink 182 si preparano per il prossimo tour mondiale che li vedrà in giro per il mondo dal prossimo anno fino al febbraio 2024 con tappa in Italia il 6 ottobre 2023 all’Unipol Arena di Bologna. Nel frattempo, i fan sperano nell’uscita di un nuovo album prima dei concerti live.

La traduzione di Edging

Non sono così figo, un po’ f0ttuto in testa

Mi impiccheranno velocemente quando tornerò dai morti

Prendi la corda, prendi la corda

Prendi la corda, prendi la corda

Sono un ragazzo punk rock, sono venuto dall’inferno con una maledizione

Lei ha cercato di cacciarla via, quindi l’ho sc0pata in chiesa

Non lo sai? Non lo sai?

Non lo sai? Sì, non lo sai?

Dicono “Non sei al sicuro qui se io

Resto con un coltello così affilato”

Assolutamente no, no, li lascio con il cuore spezzato

Oh no, guarda il pasticcio che abbiamo iniziato

Oh no, lascio i cuori infranti in questo modo (in questo modo)

Cosa dici? (Cosa dici?) Vuoi suonare?

Sì, non lasciarti ingannare, ti sto solo deludendo

Mi inseguono a piedi, ma io mi sono nascosto tra la folla

Come un fantasma, come un fantasma

Come un fantasma, come un fantasma

I sedili della mia macchina sono pieni di bruciature di sigaretta

Ho un fuoco negli occhi, un po’ di sangue sulla maglietta

Mettiamoci in strada, prendiamo la strada

Colpisci la strada, colpisci la strada

So che c’è un posto speciale all’inferno

Che io e i miei amici sappiamo bene

C’è un posto perfetto dove andare

Quando è il momento di perdere il controllo

Assolutamente no, no, li lascio con il cuore spezzato

Oh no, guarda che casino abbiamo iniziato

Oh no, lascio i cuori infranti in questo modo (in questo modo)

Cosa dici? (Cosa dici?) Vuoi suonare?

Incubo, un sogno ad occhi aperti (Oh ​​no, oh no, oh no, oh no)

Non puoi salvarmi (Oh ​​no, oh no, oh no, oh no)

Assolutamente no, no, li lascio con il cuore spezzato

Oh no, guarda che casino abbiamo iniziato

Oh no, lascio i cuori infranti in questo modo (Merda!)

Oh no, lascio il cuore spezzato

Oh no, guarda che casino abbiamo iniziato

Oh no, lascio i cuori infranti in questo modo

Cosa dici? Ogni giorno è uno spreco, vuoi suonare?