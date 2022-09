Sono sempre stato attratto dalla storia di Marilyn Monroe. La diva pagò con la vita le relazioni scomode che aveva scelto per se. Quella con Robert Kennedy gli costò cara e il mandante dell’omicidio di Marilyn pare che fosse proprio il fratello del famoso Presidente degli Stati Uniti. Anche quest’ultimo se la spassò con Norma Jean, vero nome di Marilyn Monroe. Questo documentario non racconta però gli ultimi giorni di Marilyn o la sua morte ma va oltre. Molto oltre.

Allo sceneggiatore e regista Aaron Sorkin piace spesso descrivere i suoi film come dipinti e non come fotografie. I fatti, per lui, non dovrebbero ostacolare una buona storia. Ma Blonde, la favola frammentata del regista Andrew Dominik sul mito Marilyn Monroe, non è né un dipinto né una fotografia, anche se in gran parte sembra che le foto della rivista Life prendano vita. È un puzzle, e per di più astratto. È un pezzo d’atmosfera, una poesia sonora, e in un anno che ci ha regalato il quasi insopportabile Elvis, è un feroce grido di dissenso contro i classici film biografici di Hollywood.

Ma confrontare il complesso Blonde con qualcosa di auto-parodico come Elvis sarebbe un disservizio al film. Dominik si focalizza sul prezzo di essere una celebrità e sulla volubilità della fama. Blonde condivide diverse somiglianze tematiche con il classico del 2007 L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford. Se quel film era una meditazione sulla celebrità, Blonde è una meditazione sulla cultura delle celebrità.

Abbandonando la trama a favore dell’umore, Dominik cuce insieme diversi eventi della vita di Marilyn, a partire dalla sua infanzia violenta con una madre alcolizzata, e passando a una serie di incontri con uomini che erano apertamente violenti o moderatamente sfruttatori.

Dominik sperimenta le proporzioni e la pellicola, il colore e il bianco e nero, mentre esplora i due lati della personalità della sua protagonista. E ci vuole un po’ per acclimatarsi alla temperatura del film: si apre con una sequenza inquietante in cui la madre della giovane Marilyn le dà direttamente fuoco perché vuole vedere “l’inferno da vicino”, e successivamente si dà da fare sottoponendo Marilyn a una prolungata serie di intrusioni da incubo nella sua vita.

Xavier Samuel come Cass Chaplin, Ana de Armas come Marilyn Monroe ed Evan Williams come Eddy G. Robinson Jr.. Credits: Matt Kennedy / Netflix © 2022.

Questo è un film deliberatamente provocatorio, un’epopea di quasi tre ore che mette alla prova i limiti della resistenza non solo fisicamente ma anche psicologicamente, e probabilmente offenderà il pubblico che si aspettava un’esperienza più convenzionale. Determinata a fermare il trauma generazionale che ha ereditato da sua madre, Marilyn è in conflitto tra il desiderio di avere un figlio e dargli la vita che non ha mai avuto, e la paura che possa invece finire per dargli la vita che in realtà l’ha martoriata. Dominik visualizza le sue numerose gravidanze tramite feti CGI espressionisti, fluttuanti nell’utero. È un altro esempio di come il film entri nel suo spazio personale, questa volta invadendo letteralmente il suo corpo.

Ma questo non è un film di sfruttamento. La prospettiva non cambia mai da Marilyn; il film non la lascia mai. Nei momenti che potrebbero essere percepiti come disumanizzanti, la telecamera di Dominik concentra la sua attenzione sul volto di Marilyn. Non ha intenzione di nobilitare l’abuso mostrandolo sullo schermo; è preoccupato solo per ciò che sta provando Marilyn, poiché implora gli spettatori di fissare gli occhi su di lei e rimanere con quello sguardo fino alla fine. In pratica, ci sono solo tre casi nel film in cui Marilyn sembra essere genuinamente felice. Nella più memorabile di queste sequenze, si diverte sulla spiaggia con il drammaturgo Arthur Miller – il suo terzo marito – e scopre di essere incinta.

Dominik rivendica anche alcuni dei momenti più iconici della vita di Marilyn prendendoli direttamente dai pervertiti e dai paparazzi che li hanno creati. E poi c’è il finale straordinario. Dominik ha dato alla morte di Jesse James un senso quasi operistico di tragedia, ma è stato lui a incriminare le azioni di un altro uomo, il “codardo” Robert Ford. In Blonde, è consapevole della sua complicità. Dopo aver trascorso oltre 150 minuti a pochi centimetri dal suo viso, riprende gli ultimi momenti di Marilyn da una rispettosa distanza. La fotocamera nello scatto finale dà l’impressione di essere fisicamente rimossa dal suo treppiede e appoggiata a terra, come se il regista ti stesse dicendo: “lo spettacolo è finito. Vai a casa ora.”

E nonostante tutte le umiliazioni e le insicurezze, Ana de Armas offre una prestazione impeccabile. Questa non è solo una performance, è un possesso. De Armas ha in qualche modo evocato lo spirito di Marilyn Monroe per prendere il controllo del suo corpo, e il risultato è sbalorditivo. La sua voce ti fa trattenere il respiro, e i costumi e i capelli rievocano al meglio la grande ex attrice. Ma un ottimo modo per giudicare una performance è sempre attraverso i momenti in cui l’attore non ha nulla con cui lavorare: nessun co-protagonista, nessuna battuta, nessun dramma. E in quei momenti di silenzio, è impossibile distogliere lo sguardo dalla de Armas. Fa la scelta geniale di interpretare Marilyn come un’eroina intrappolata in un mondo pieno di grandi lupi cattivi. Un Oscar sarebbe un onore troppo insignificante per quello che ha fatto qui.

La salvezza era sempre in vista per Marilyn Monroe, al di là del muro degli uomini che sbavavano su di lei. Ma non è mai stata a portata di mano. La inseguiva, la inseguiva, ne seguiva ogni mossa. Ma non riuscirà mai a raggiungerla. Quasi come se la salvezza stessa fosse una celebrità.

Spero che la mia recensione di Blonde ti sia piaciuta. Tu hai visto il film? Che ne pensi? Io ho deciso di dargli un bel 9… si tratta del film più tecnico e originale che ho visto nel 2022 e sicuramente una delle biografie meglio realizzate di sempre. Dimmi cosa ne pensi di Blonde attraverso i commenti.