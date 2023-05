Ho visto tanti documentari in cui il capo delle SS Heinrich Himmler veniva descritto come una persona ossessionata dall’oro degli ebrei. Andò persino a caccia dell’arca dell’alleanza e, chissà, magari l’aveva pure trovata. In questo film dal titolo Blood & Gold, ora in onda su Netflix, si parla proprio di questo. Cioè di un plotone delle SS che perlustra un villaggio per recuperare l’oro di un ebreo deportato. Questa persona voleva pagare la sua libertà e quella della sua famiglia con il suo oro, ma qualcosa andò storto. Ovviamente quelli delle SS sapevano dell’esistenza di questo oro e non vedevano l’ora di recuperarlo.

Da appassionato di film della 2° guerra mondiale però non ho trovato Blood & Gold così avvincente. O almeno non in linea con i miei gusti.

L’obiettivo di questo thriller d’azione è solo uno: mostrare le orde di nazisti che vengono colpiti, accoltellati, schiacciati, avvelenati, bruciati e fatti saltare in aria in modi così straordinariamente macabri ed esagerati che definirli “cartoonistici” non sarebbe una critica ma una semplice constatazione di fatto. Insomma, perfino “Dove osano le aquile” – l’epico film del 1968 descritto da Robert Zemeckis come “quello in cui Clint Eastwood uccide più gente di chiunque altro nella storia del cinema” – appare un dramma se messo a confronto con Blood & Gold. Questo progetto sfacciatamente trash del regista Peter Thorwarth ha i suoi momenti interessanti all’inizio, ma la costante pioggia di proiettili e pezzi di corpi si rivela alla fine assordante.

Marie Hacker e Florian Schmidtke in Blood & Gold. Credits: Netflix

Ambientato durante gli ultimi giorni della guerra, mentre la Germania sta per cadere nelle mani degli Alleati, il riluttante soldato Heinrich (Robert Masser) ha disertato e sta cercando disperatamente di rintracciare la giovane figlia che ha visto solo una volta e che è l’unico membro sopravvissuto della sua famiglia. Purtroppo, viene fermato da un gruppo di nazisti guidati dal sadico von Starnfeld (Alexander Scheer), che indossa una maschera per coprire alcune orribili ferite sul lato sinistro del suo volto. Heinrich viene impiccato a un albero nelle vicinanze in modo che possa strangolarsi lentamente. Purtroppo, questi sono nazisti con un programma da rispettare, quindi non appena lo hanno fatto penzolare in aria, se ne vanno senza aspettare abbastanza a lungo per assicurarsi che sia morto. Questo si rivela un colpo di fortuna per Heinrich perché gli permette di essere salvato giusto in tempo da una donna del luogo, Elsa (Marie Hacke), e portato alla fattoria dove vive con il fratello più giovane, Paule (Simon Rupp).

Per quanto riguarda quei nazisti, avevano bisogno di raggiungere il vicino villaggio di Sonneberg, dove credono che una fortuna giaccia da qualche parte tra le rovine della casa appartenuta all’unica famiglia ebrea del paese. Vengono ospitati dal sindaco doppiogiochista (Stephan Grossman). Von Starnfeld manda i suoi uomini nelle fattorie locali per requisire provviste, e quando arrivano alla fattoria di Elsa, i soldati aggiungono lo stupro alla loro lista di cose da fare. Questo costringe Heinrich a uscire dal nascondiglio e iniziare la prima (ma certamente non ultima) grande sequenza in cui lui ed Elsa affrontano i loro aggressori e scatenano un caos sanguinoso dimostrando di essere praticamente immortali. Tra l’altro le SS erano storicamente difficili da battere e mi pare strano che un soldato e una contadina riescano a sterminarli così facilmente. Dopo, Heinrich, Elsa e Paule cercano di scappare ma il loro percorso si incrocia nuovamente con quello dei nazisti e si ritrovano anche loro coinvolti nella ricerca dell’oro, tutto sotto la pressione del temuto arrivo delle forze americane.

Se questa descrizione della trama ti dà una sensazione di déjà vu, tranquillo/a, è così. Questo film arriva solo poche settimane dopo l’uscita di “Sisu – L’immortale“, un altro film d’azione ambientato alla fine della Seconda Guerra Mondiale che segue un soldato apparentemente invincibile, un tesoro d’oro e orde di soldati nazisti che esistono principalmente per comparire per qualche secondo prima di essere uccisi in modo particolarmente brutale. “Blood & Gold” porta sicuramente l’influenza di Quentin Tarantino attraverso i suoi momenti più audacemente macabri di violenza comica. Le occasionali scelte ironiche della colonna sonora e la sceneggiatura di Stefan Barth fanno sembrare “Blood & Gold” un ibrido tra “Django Unchained” e “Bastardi senza Gloria”. Tra l’altro, Quentin Tarantino ha manifestato il suo odio verso lo streaming. Chissà come avrà preso questo omaggio ai suoi film.

Se “Blood & Gold” avrà successo o meno dipenderà in gran parte dalle tue aspettative. Se tutto ciò che desideri è un film pulp con tanti nazisti uccisi in modi creativamente grotteschi, è una prospettiva accettabile. Massler si dimostra un eroe coraggioso e fortunatamente resistente, e Hacke se la cava anche meglio nel ruolo di Elsa. Tuttavia, ciò che ha reso così grandi i film di Tarantino – i personaggi intriganti, le curve inaspettate della trama e i dialoghi scintillanti – non è presente qui. “Blood & Gold” inizia a scarseggiare di idee e ingegnosità a circa metà film, rendendo le cose pesanti durante il tratto finale quando si trasforma solo in un’altra orribile uccisione di un nazista dopo l’altra.

Concludendo la recensione, “Blood & Gold” non è un terribile film ma non è nemmeno particolarmente interessante. Ha i suoi momenti, e sospetto che ai fan dei film di guerra, piacerà comunque. Tuttavia, l’ho trovato monotono dopo un po’. A meno che non ti ecciti un incessante film di violenza realizzato con CGI, che lascia poco spazio a trama, sviluppo dei personaggi o autentico interesse drammatico, immagino che la tua reazione sarà simile alla mia.

“Blood & Gold” è disponibile su Netflix. Ti è piaciuto questo film? Dì la tua nei commenti.