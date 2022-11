È da poco uscito il nuovo brano di Rondodasosa dal titolo “Blue Cheese”, che vede la collaborazione con il rapper milanese Lazza.

La canzone fa parte del suo primo album intitolato “Trenches Baby”, disponibile su tutte le piattaforme musicali digitali e sul canale ufficiale YouTube a partire da oggi, Venerdì 4 Novembre 2022.

Con questo progetto, il giovane rapper, classe 2002, dà dunque immediatamente seguito al suo ultimo singolo “Autostop”, pubblicato solo una settimana fa.

Proprio in questo album potremmo ascoltare non solo la collaborazione con Lazza per “Blue Cheese” ma anche featuring con altri artisti nazionali, tra cui thasup, Capo Plaza, Vale Pain, Ghali, e gli internazionali Gazo e Russ Millions con cui ha cantato nel brano “Killy Demon”.

Rondodasosa è il nome d’arte di Mattia Barbieri,il giovane rapper è nato nella periferia di Milano nel 2002. È cresciuto, senza padre, nel quartiere popolare di San Siro che ha un ruolo fondamentale nella sua formazione e nella sua musica.

Ha recentemente raccontato di essersi appassionato all’hip hop e al rap fin da piccolo e che è stata proprio la madre appassionata del genere rap a fargli ascoltare i brani più famosi di Fabri Fibra ed Emis Killa.

Il significato di “Blue Cheese” di Rondodasosa e Lazza

Il testo di “Blue Cheese” è fortemente personale. Il rapper milanese infatti descrive il suo stato d’animo con un tono malinconico.

Rondodasosa infatti racconta di un passato vissuto nelle difficoltà, soprattutto economiche, ma ricco di sogni e di speranze. E ora che il successo ha mutato la sua prospettiva di vita, sembra che nulla sia davvero cambiato.

La carriera artistica ha portato ad una condizione economica decisamente più agiata. Ma ciò pare non importare al rapper. I problemi sono gli stessi di pochi anni fa, e lui non riesce a godersi appieno i benefici del suo successo.

Il presente infatti comporta difficoltà diverse dal passato, ma pur sempre ostacoli alla felicità.

Il malessere sembra acuito da una storia d’amore finita, una ragazza che ha preferito un altro tipo di fidanzato rispetto al cantante. Ed allora la vita appare proprio come una sigaretta, una Blue Cheese che lei amava fumare.

Lentamente il tempo passa e ad ogni momento la sigaretta si consuma in cenere. Nulla sembra placare questo senso di inquietudine e depressione, tanto che neanche più è utile sfogarsi attraverso le lacrime.

Il testo di “Blue Cheese” di Rondodasosa e Lazza

Ehi, te lo ricordi quando in tasca non avevo nada?

Quando andavamo allo sportello, ma non erogava

Zero pensieri, zero sogni e pure zero grana

Qualcuno sulle nostre tracce come Zenigata

Quei giorni in cui ci andava male e pensi Dio non c’è

Tu che aspettavi di trovare quella bitch online

Però non c’era brother, c’ero solo io con te

Quei giorni che stavi alle corde tipo 6ix9ine

Ora che ho cento nei miei blue jeans

Lei mi chiеde di fumare Blue Cheesе

Mi chiedo se ci credi o no, sei ready o no?

Come quando ascoltavamo i Fugees

E tu hai fatto famiglia, io ho fatto carriera

Ovunque vado vi farò saltare le file

L’ultima volta in zona la tua faccia era offesa

Giuro che prima o poi mi faccio sentire

Non ti ho mai risposto, no

Nulla e corrisposto è

Questi cosa vogliono da me?

La vita è così bella ma

Io non me la godo e

Tutto sembra andare veloce anche se

Dimmi cosa resterà di noi

Cicatrici addosso come rasoi

Sarà l’ultimo ricordo e poi

Svaniremo come fumo oramai

Dimmi cosa resterà di noi

Se ci finiremo sopra un tabloid

Tengo stretta quella polaroid

Spero ci tenga lontani dai guai

Prima di cantare la vita era una m*rda

Non è cambiato nulla, vivo ancora di m*rda

Non mi importa dei soldi, sono una conseguenza

Ma da quando ho iniziato la gente sembra diversa

Che poi alla fine siamo solamente anime

Un altro anno e sto bruciando come cenere

Ormai nulla sembra colmare il malessere

Tanto non scendono manco più le lacrime

Lei è bad, sta nella trap, vuole un vero bad boy

Una montagna di racks, stelle della Rolls Royce

Brillano su di lei

Non chiamare i tuoi non sanno dove sei

Vestiti veloce che torniamo alle sei

Sto arrivando sotto dimmi quando ci sei

Lontana km io ti troverei

I tuoi occhi brillano mischiati coi miei

Non ti ho mai risposto, no

Nulla e corrisposto è

Questi cosa vogliono da me?

La vita è così bella ma

Io non me la godo e

Tutto sembra andare veloce anche se

Dimmi cosa resterà di noi

Cicatrici addosso come rasoi

Sarà l’ultimo ricordo e poi

Svaniremo come fumo oramai

Dimmi cosa resterà di noi

Se ci finiremo sopra un tabloid

Tengo stretta quella polaroid

Spero ci tenga lontani dai guai

