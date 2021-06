Questa breve ma importante notizia l’abbiamo scritta per dirti che Bob Dylan ha annunciato Shadow Kingdom, un nuovo concerto in streaming tramite la società di livestreaming di proprietà di Live Nation Veeps, che si terrà il 18 luglio 2021.

Presentato come la prima esibizione del cantautore in quasi tre decenni, lo spettacolo vedrà Dylan “in un ambiente intimo mentre presenterà interpretazioni di canzoni del suo vasto e rinomato repertorio, create appositamente per questo evento. I biglietti costano 25 dollari; trovi maggiori informazioni cliccando qui.

Shadow Kingdom sarà la prima esibizione dal vivo di Bob Dylan dall’uscita del suo ultimo album Rough and Rowdy Ways. A maggio, è stato annunciato che un museo che presenta manufatti di tutta la sua storica carriera, il Bob Dylan Center, sarebbe stato aperto a Tulsa, in Oklahoma, nel 2022.

E tu acquisterai i biglietti dell’evento?