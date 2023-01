Bob Sinclar é un disc jockey della Francia classe 1969. Arriva al successo a livello mondiale nel 2005 grazie alla sua hit di successo Love Generation che lo ha portato, in breve tempo, a diventare uno dei più noti dj producer francesi e non solo. Voce di brani come Rock This Party, Sound of Freedom, We Could Be Dancing, New New New, I Feel For You, Tik Tok, Love You No More per citare alcuni dei suoi successi internazionali.

Ed oggi Bob Sinclar torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 27 gennaio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Adore che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Finalmente Bob Sinclar è tornato ed è pronto a conquistare tutti i dance floor del mondo, a far ballare i suoi fan e non solo.

Il disc jockey Bob Sinclar

Il significato di Adore

Adore, il nuovo singolo di Bob Sinclair, è un ritorno al passato per il disc jockey francese. Lui stesso, infatti, lo ha rivelato quando ha parlato della sua nuova canzone che ha tutte le carte in regola per diventare l’ennesimo successo:

“Per il mio prossimo singolo volevo tornare con una traccia più orientata a Dj Club e questo sarà il mio obiettivo principale del 2023. Adoro è un brano progressive house intenso ed attuale, basato su un campione vocale degli anni ‘60. Per me il passato è sempre il futuro, ho sempre cercato di trovare il campione giusto e di ricreare intorno ad esso un groove ed una sonorità adatta per introdurlo nel mio mondo”.

