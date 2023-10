Bob Sinclar é un disc jockey della Francia classe 1969. Arriva al successo a livello mondiale nel 2005 grazie alla sua hit di successo Love Generation che lo ha portato, in breve tempo, a diventare uno dei più noti dj producer francesi e non solo. Voce di brani come Rock This Party, Sound of Freedom, We Could Be Dancing, New New New, I Feel For You, Tik Tok, Love You No More per citare alcuni dei suoi successi internazionali.

Ed oggi Bob Sinclar è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 27 ottobre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Ti Sento che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Un titolo che ai più attenti non sarà certo nuovo visto che si tratta di uno dei successi più grandi dei Matia Bazar. Ed infatti, a dodici anni di distanza dal suo remix di A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà, il disc jockey ha scelto di dedicarsi ad un nuovo successo del nostro paese. A tal proposito, Bob Sinclar rivela che:

Il disc jockey Bob Sinclar

“I Matia Bazar hanno prodotto Ti Sento nel 1985 ed il brano è diventato rapidamente un inno della musica dance da club in Belgio, Olanda e Francia, raggiungendo le classifiche in tutto il mondo. La produzione era eccezionale e la performance vocale di Antonella Ruggiero non è mai stata superata da nessuna delle cover realizzate successivamente. All’inizio di quest’anno ho realizzato la mia versione perché ho pensato che fosse il momento giusto per riproporla nei miei set da dj”.

E senza dubbio sarà un grande successo perché si tratta di una delle canzoni italiane più amate da sempre. Lo stesso Bob Sinclar nutre grandi speranze nei confronti del suo nuovo lavoro:

“Spero sinceramente che tutti i dj ed un nuovo pubblico internazionale apprezzino questa mia creazione, realizzata con passone per un classico senza tempo. Ti sento, Italia!”.

E tu sei un fan di Bob Sinclar? Hai già avuto modo di ascoltare la sua versione del brano italiano Ti Sento? Ti aspettiamo nei commenti!