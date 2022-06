Manca poco all’arrivo vero e proprio della stagione più calda dell’anno, ma le hit estive stanno già iniziando a risuonare ovunque.

Per rimanere in tema, oggi ci concentriamo sulla nuova canzone del gruppo pugliese Boomdabash (che ha già alle spalle tormentoni di successo quali “Karaoke“, “Mambo Salentino“, “Non ti dico no” e “Mohicani“), scritta in collaborazione con la cantautrice genovese Annalisa Scarrone: si intitola “Tropicana“, ed è stata rilasciata oggi venerdì 10 giugno 2022.

L’annuncio circa l’uscita del brano è stato fatto dai Boomdabash sulla propria pagina Instagram lo scorso 7 giugno, e in pochissimo tempo il post ha guadagnato più di 50.000 like.

Come dichiarato dalla stessa band:

“Tropicana, come molti dei brani tipici della produzione di Boomdabash, è un’esplosione di energia allo stato puro che intende regalare gioia, felicità, e solo good vibes.”

Significato della canzone

“Tropicana” è una canzone vivace e briosa, in cui vibrano allegre sonorità pop, dance, soul e raggae.

Parla di viaggi, di notti estive e di giornate lunghe e calde, tra “il suono delle serene delle cicale“.

Testo della canzone

[Verso 1: Boomdabash]

Ho visto l’Amazzonia tra i fumi della città

Nera come la macchina, dai, portami mia da qua

Mi dai fastidio se mi fai video

Tramonto chimico, balliamo in bilico

Sulla schiena, fiume in piena

Notte fonda, Macarena

Brucia lenta l’atmosfera diventa magica

[Pre-Ritornello: Annalisa]

E maledetta l’estate

Col suono delle sirene delle cicale

Tropicana, danza dolceamara

Ballo anche se arriva il temporale

E mi piace

[Ritornello: Annalisa & Boomdabash]

Notta fonda, luna piena

Tropicana, Macarena

Ballo anche se arriva il temporale (Baila)

[Verso 2: Boomdabash]

La senti l’aria? La senti l’aria? (BoomDaBash)

La gente brava sbaglia la strada

Gira il mondo quando ti muovi tu

Suonano i tamburi della tribù

Bedda guarda che questa giungla è scura

Fa paura solo se guardi giù

Ancora questo è il nostro momento

Un giorno come adesso non ritorna più

Quando mi sveglio in mezzo al cemento

Con te il cielo sembra più blu

[Pre-Ritornello: Annalisa]

E maledetta l’estate

Col suono delle sirene delle cicale

Tropicana, danza dolceamara

Ballo anche se arriva il temporale

E mi piace

[Ritornello: Annalisa]

Notta fonda, luna piena

Tropicana, Macarena

Ballo anche se arriva il temporale

[Bridge: Boomdabash & Annalisa]

Un altro domani io l’aspetterò

Senza troppi piani e da questo dancefloor

E se c’è poco da fare, quel poco facciamolo insieme

Non mi svelare il finale, non dirmi che cosa succede

[Pre-Ritornello: Annalisa]

E maledetta l’estate

Col suono delle sirene delle cicale

Tropicana, danza dolceamara

Ballo anche se arriva il temporale

E mi piace

[Ritornello: Annalisa]

Notta fonda, luna piena

Tropicana, Macarena

Ballo anche se arriva il temporale.

Avete ballato anche voi sulle note di questa nuovissima hit estiva? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!