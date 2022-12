Esce oggi, venerdì 9 dicembre 2022, un brano tutto da ballare frutto della collaborazione tra i Boomdabash e gli Eiffel 65; si chiama “Heaven” e, secondo quanto sostenuto dai membri della band salentina, nasce dalla fusione di due loro passioni di vecchia data: quella per le tonalità musicali tipiche degli anni Ottanta, e quella per il re-making delle canzoni.

“Heaven” si ispira infatti al famoso brano “Too much of Heaven” realizzato dagli stessi Eiffel 65 nel lontano 2000, ma lo rielabora in chiave moderna e nello stile tipico dei Boomdabash.

Significato del testo

“Heaven” racconta una storia d’amore ormai conclusa, definita addirittura un “amore tossico“, ma che ha lasciato bei ricordi nella mente del cantante (“sei il mio sbaglio più bello“), a differenza invece di quanto accade per la ragazza in questione, che neanche lo saluta più (“A una festa neanche mi dici ciao“).

Testo della canzone

Heaven (Yeah) (Paradiso)

Too much of heaven (troppo paradiso)

Heaven (Yeah) (Paradiso)

The killer makes no sound (L’assassino non fa rumore)

E’ cos’è stato tra di noi io non lo so

Un amore tossico

Sei il mio sbaglio più bello

Adesso che ti ho riperso

In paradiso suona Disco Inferno

E gira

La testa più di me

Vedo bianco ma è soltanto il tuo vestito

A una festa neanche mi dici ciao

Parlavamo di tutto ora nemmeno ciao

Con te ero in alto come un jet, Top Gun

La notte volava sopra la città

Rido ma forse vorrei piangere

Al cocktail aggiungerò una lacrima

Mi hai detto ancora di no

Mi hai spento come un iPhone

E resta il buco di un proiettile

Too much of heaven (troppo cielo)

Can bring you underground (può portarti sottoterra)

Heaven (Yeah) (Paradiso)

Can always turn around (puoi sempre tornare indietro)

Too much of heaven (Heaven) (troppo cielo)

A life and soul hellbound (Una vita e un’anima legate all’inferno)

Heaven (Yeah) (Paradiso)

The killer makes no sound (L’assassino non fa rumore)

Baciami come sai tu

Che ti giuro stavolta non lo scorderò

Come quando di notte nella Punto blu

Facevamo l’amore sopra “One Love”

Io e te

Giornate nere senza un’anima

E storte come le case ad Amsterdam

Siamo cani sciolti in libertà

Ma più belli insieme come gli Hooligans

E ridi

E spari su di me

Come fai?

Ti ho rivista l’altra sera a una festa

e neanche mi hai detto ciao

Too much of heaven (Troppo cielo)

Can bring you underground (può portarti sottoterra)

Heaven (Yeah) (Paradiso)

Can always turn around (puoi sempre tornare indietro)

Too much of heaven (Heaven) (Troppo cielo)

A life and soul hellbound (Una vita e un’anima legate all’inferno)

Heaven (Yeah) (Paradiso)

The killer makes no sound (L’assassino non fa rumore)

Heaven

Mi hai portato troppo in alto

Ora il problema è l’atterraggio

Heaven (Paradiso)

E senza parole

mi uccidi e non fai rumore

The killer makes no sound (L’assassino non fa rumore).

