I fan di Boris saranno felici di sapere che è stata finalmente confermata la notizia che in molti aspettavano: Boris 4 si farà, e a darne il definitivo riscontro è la massima autorità in tema, ovvero l’attore Francesco Pannofino che nella serie interpreta il regista René Ferretti.

Erano diversi mesi che si rincorrevano notizie rispetto a una convalida dello show e a un’eventuale quarta stagione che non si riusciva a capire se sarebbe stata messa in produzione o meno. L’ultima notizia su una probabile conferma risale agli inizi di febbraio 2021, quando un altro attore della serie, Alberto Di Stasio che interpreta Sergio Vannucci, aveva rilasciato un’intervista durante la quale aveva assicurato che Boris 4 avrebbe visto nuovamente la luce (dei riflettori)!

Dubbie erano le informazioni riguardanti anche la rete sulla quale Boris 4 sarebbe stata mandata in onda. Inizialmente sembrava che le nuove puntate avrebbero trovato casa sulla piattaforma digitale Netflix, poi qualcuno aveva ventilato l’ipotesi che ad essere in lista, tra le altre, ci fosse anche la sezione Star di Disney+, e alla fine era questa la notizia vera, ad oggi confermata!

Il teaser di Boris 4

A seguito delle notizie ufficiose sulla conferma di una quarta stagione dello show, è stato lo stesso attore Francesco Pannofino, al secolo il regista René Ferretti, a smuovere le acque inquiete e a dare notizie più certe sul destino dello show. Ha deciso di farlo a modo suo, come sempre nei panni del suo nervoso personaggio, parlando al telefono in maniera concitata con alcuni dei suoi compagni di avventura sul set.

Stanco delle false notizie che continuavano a circolare, René Ferretti è stato “sorpreso” in questa doppia telefonata intorno alle nove del mattino in piazza Sant’Oronzo a Lecce, in cui in maniera decisa smentisce ogni voce e, quindi, la conferma. Qui il video del concitato dialogo telefonico, apparso sul profilo ufficiale Instagram dell’attore, con a seguire parole che non fanno altro che ribadire in maniera inconfutabile la tanto desiderata conferma dello show:

#Boris la nuova stagione confermata per Star su @DisneyPlusIT #DisneyPlusStar prodotto da @theapartment, società del gruppo @fremantle

Francesco Pannofino in Boris.

Le nuove puntate di Boris in onda su Disney+ Star

Boris 4 andrà quindi in onda su Disney+ Star, la nuova sezione del network dedicata all’intrattenimento per un pubblico adulto. I lavori della nuova stagione sono già iniziati ma la data d’uscita resta ancora un mistero, anche se la gran parte del cast storico sembra tutto confermato: Francesco Pannofino (René Ferretti), Caterina Guzzanti (Arianna Dell’Arti), Alessandro Tiberi (Alessandro), Alberto Di Stasio (Sergio Vannucci), Pietro Sermonti (Stanis La Rochelle), dovrebbero esserci tutti.

L’ultima stagione di Boris aveva lasciato i telespettatori con una triste notizia: René Ferretti aveva deciso di stare lontano dal mondo della TV, scegliendo di concludere la sua carriera come regista per entrare a far parte del corpo della Guardia Forestale. Dopo la parentesi cinematografica, infatti, che si interrogava sui cinepanettoni senza riuscire a dare le risposte attese, torna ancora una volta l’interrogativo: un’altra televisione è possibile?

È proprio da questa domanda che avrà inizio la quarta stagione di Boris, che vedrà la storica cricca di René Ferretti – senza Itala, l’attrice Roberta Fiorentini che è purtroppo scomparsa di recente -intenta ad affrontare l’era dello streaming e dei social network. Così come anticipa il comunicato stampa ufficiale:

“La quarta stagione di Boris vedrà il ritorno della storica troupe su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Come affronteranno questo Nuovo Mondo i nostri protagonisti?”

Ancora incerta la data di uscita della quarta stagione di Boris, le puntate dovrebbero debuttare entro fine 2021 con cadenza settimanale. Al momento è stato reso noto che sono previsti sei episodi da trenta minuti l’uno, tutti scritti e diretti da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, due degli sceneggiatori delle prime tre stagioni, il terzo, Mattia Torre, è purtroppo morto a luglio del 2019, a soli 47 anni d’età.

La prima stagione di Boris è andata in onda nel 2007 sul canale di Sky Fox, e poi fu seguita da altre due stagioni e da un film. Attualmente le prime tre stagioni sono presenti su Netflix.