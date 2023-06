Con ben 7 dischi di platino alle spalle, Boro Boro, pseudonimo di Federico Orecchia, è tornato recentemente a calcare il palco dello scenario musicale con un nuovo brano vibrante, perfetto per diventare una hit del periodo estivo, scritto e cantato in collaborazione con la star del ritmo latino Oriana Sabatini.

La canzone in questione si chiama “Coco Chanel“, e qui di seguito andremo ad analizzarne il significato e il testo.

Significato di “Coco Chanel”

Questo brano rappresenta un “caliente” tentativo di seduzione nei confronti di una ragazza che tuttavia è già accompagnata, da quello che però nel testo viene gentilmente definito “un cabron“.

Testo della canzone

o ti ho vista, tu hai visto me

Qué lo que, qué lo que

Tu che profumi Coco Chanel

Io ti ho vista, tu hai visto me

Qué lo que, qué lo que

Tu che profumi Coco Chanel

Son tranquilo se tu lo muovi suavemente

Mamacita, ¿qué pasò?

Vieni qui con la mi gente

Molla quello che è un cabrón

Dile, qué lo que

Qué lo que, qué lo que

(Repítelo) qué lo que, qué lo que

Io so già cosa vorresti chiedermi

Sei una tipa da Fenty mica Maybelline

Se quando lo muovi sembra Medellin

Sei la tipa giusta per cui spendermi

Io so che tu vuoi stare conmigo

Tutti sanno che non voglio un figlio

Penso solo ad alzarne un plico

Con due bionde in mano, sono equipaggiato a kimbo

Io ti ho vista tu hai visto me

Qué lo que, qué lo que

Tu che profumi Coco Chanel

Son traqnuilo se tu lo muovi suavemente

Mamacita, ¿qué pasò?

Vieni qui con la mi gente

Molla quello che è un cabrón

Dile, qué lo que

Qué lo que, qué lo que

(Dile, qué lo que, dile, qué, dile, qué lo que)

Qué lo que

Si ya estuvimos lejos, ahora, dale pégate

Sabemos lo qué queremos, no lo dudes, baby

Seamos flow Beyonce y Jay Z

Pero es solo una noche, maybe

Hola, ¿listo pa’ la joda?

Antes que me hable’, baby, yo no quiero boda

A estas horas nadie se enamora

Sé que te atendaste porque estaba sola

Io ti ho vista tu hai visto me

Qué lo que, qué lo que

Tu che profumi Coco Chanel

Son tranquilo se tu lo muovi suavemente

Mamacita, ¿qué pasò?

Vieni qui con la mi gente

Molla quello che è un cabrón (dile, qué lo que)

Aún mezclemos, solo quiero excite

Yo no vo’a arriesgarme, queda triste

Lo que me dijiste no fue en chiste

Conmigo te enloqueciste (qué lo que, qué lo que)

Io ti ho vista tu hai visto me

Qué lo que, qué lo que

Tu che profumi Coco Chanel

Son traqnuilo se tu lo muovi suavemente

Mamacita, ¿qué pasò?

Vieni qui con la mi gente

Molla quello che è un cabrón

Dile, qué lo que.

–

Avete ascoltato questa canzone? Diteci le vostre opinioni in merito qui sotto nei commenti!