Gianni Morandi è un cantautore di Monghidoro classe 1944. Senza ombra di dubbio si tratta di una delle voci più amate nel panorama della musica italiana e non solo. È sufficiente pensare che ha venduto oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo. Morandi è pronto, il prossimo anno, per tornare sul palco del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus come come co-conduttore dopo aver già condotto la kermesse canora nel 2011 e nel 2012 ed averlo vinto nel 1987 con la canzone Si può dare di più insieme ad Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri.

Voce di brani come Occhi di ragazza, Andavo A Cento All’Ora, Uno su Mille, La vita è adesso, Non son degno di te, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, Scende la pioggia fino alla più recente Apri tutte le porte per citarne alcune, è amato da grandi e piccini. Ed oggi Gianni Morandi torna protagonista del mondo musicale per la gioia dei suoi fan. Oggi, venerdì 15 luglio, infatti, è in arrivo il suo nuovo singolo dal titolo La Ola disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Un brano scritto da Jovanotti e che consolida ancora il sodalizio tra i due artisti che sono colleghi, ma soprattutto grandi amici.

Il cantante Gianni Morandi

Il significato di La Ola

La Ola, il nuovo singolo di Gianni Morandi, è pronto a diventare uno dei tormentoni di questa calda estate grazie al suo essere una bachata latino romagnola. Un ritmo coinvolgente che ti porta a ballare ed a cantare con Gianni Morandi in veste inedita, come vediamo dal video ufficiale, che si mette in gioco e sorprende tutti. La Ola racconta di due mondi diversi accomunati dal sentimento universale per eccellenza, ovvero l’amore. La Ola è un inno alla vita, al lasciarsi andare ed al perdersi sulla pista da ballo con la persona amata, mentre gli angeli, spettatori di questo sentimento così forte da diventare ultraterreno fino ad arrivare al cielo, fanno la ola per gli innamorati. Da parte sua, Morandi ha affermato che:

“Spero che vi piaccia e che soprattutto vi faccia ballare in allegria!”

E tu sei un fan di Gianni Morandi? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo brano La Ola? Ti aspettiamo nei commenti!