Da oggi, Venerdì 7 Aprile è disponibile in radio e su tutte le piattaforme di streaming musicale il nuovo brano di Bresh dal titolo “Altamente mia” e prodotta da Shune.

Proprio il cantante ligure ha presentato la sua hit che parla della storia d’amore di una coppia ormai al capolinea.

“Altamente mia” è una storia che, pur molto verosimile, è in realtà frutto di una visione immaginaria e disfattista dell’amore. È la speranza che la relazione continui a crescere ma con il pensiero a un futuro che potrebbe lasciare l’amaro in bocca. Il desiderio di trovare l’anima gemella si affianca alla paura che tutto possa finire.”

Bresh aveva diffuso alcuni istanti del ritornello di “Altamente mia” alla fine del videoclip del brano “Guasto d’amore”, pubblicato lo scorso Gennaio e certificato disco di platino.

Il rapper genovese ha in programma una lunga serie di esibizioni dal vivo durante la prossima estate. Il tour inizierà il 2 Giugno al Meeting del mare XXVII a Marina di Camerota, in provincia di Salerno per poi proseguire a Roma il 20 Giugno in occasione del Rock In Roma e a Firenze al Viper Summer Festival previsto per il 21 Giugno.

A Luglio l’esibizione di Genova al Porto Antico è già sold out così come il concerto presso il Carroponte a Milano del 19 Luglio. Il tour continuerà ad Agosto all’Arena della Regina di Cattolica e all’Ascoli Summer Festival di Ascoli Piceno per poi concludersi all’Italian Style Festival di Ortona il 31 Agosto.

Il significato di “Altamente mia” di Bresh

Il testo di “Altamente mia” tratta il difficile rapporto di amore di una coppia ormai al suo capolinea, ma che ancora non è pronta a lasciarsi andare del tutto. La storia è narrata attraverso un susseguirsi di fotografie della vita quotidiana.

I due amanti sentono il bisogno di stare insieme nonostante tutti i problemi e contrasti. “Altamente mia” si apre con un crescendo di chitarra che incalza la serie di immagini raccontate nella prima strofa.

Lo stile artistico e di scrittura è tipico delle recenti produzioni del rapper genovese. L’apice musicale avviene nel ritornello per poi calare nella seconda parte del brano, fino a concludersi quasi in un parlato, ponendo con il tono della voce la drammaticità della relazione raccontata. La canzone è giunta alla sua conclusione come la storia d’amore dei due.

Il testo di “Altamente mia” di Bresh

E mi hai dipinto sotto casa con gli spray

Hai scritto: “Spesso più ricevi e meno dai”

E sono pieno di sacchetti del Deliveroo

Alzo Venditti che disturba il condominio

Ed ho insultato la tua amica psicopatica

Si vede che ha studiato solo matematica

Poi odi che in vacanza bevo la mattina ma

A me ricorda le trasferte la domenica

Tu sei aria che va via

Tu sei altamente mia

E io ho bisogno di te, ho bisogno di te

Ho bisogno di te

Che mi hai lasciato un’altra volta solo a colazione

Ed è finito il caffè

Che troppo tempo per pensare, fa pensare male

E ho sputtanato tutte le giornate

Ho bisogno di te, ho bisogno di te

Ho bisogno di te

Non riesco ad organizzare una giornata pratica (Mai)

Ti porto al mare senza un posto per la macchina (No)

E mi fraintendi se ti do della lunatica

E tappo con il dito se ti esce una lacrima

Ti sei fissata che vuoi fare la ginnastica

Ma non hai tempo neanche di farti una maschera

Mi servi per piegare la coperta matrimoniale

E l’angolo del coprimaterasso è da risistemare

Tu sei aria che va via

Tu sei altamente mia

E io ho bisogno di te, ho bisogno di te

Ho bisogno di te

Che mi hai lasciato un’altra volta solo a colazione

Ed è finito il caffè

Che forse sotto, sotto a noi ci piace litigare

Mi piaci troppo se mi sai insultare

Ho bisogno di te, ho bisogno di te

Perché da solo non ci riesco a stare

E ho bisogno di te, ho bisogno di te

Ho bisogno di te

Che non hai ancora compilato la constatazione

Dopo il botto con me

Che forse sotto, sotto a noi ci piace litigare

Mi piaci troppo se mi sai insultare

Grido “Vaffanculo” mentre scendo le scale

Perché da solo non ci riesco a stare

Ho bisogno di te, ho bisogno di te

Ho bisogno di te

Perché ‘sta storia è solamente un’immaginazione

È un bluff

E tutto quello che racconto è stupida finzione

E posso solo scrivere un copione

Aspetto il premio di consolazione o te

