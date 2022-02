E’ il momento di cavalcare l’enorme successo per Bresh, che torna con una nuova canzone, un singolo dal titolo Andrea, suo vero nome di battesimo, una canzone molto autobiografica che sorprende i suoi fan e che porta il cantante verso la maturità artistica.

Con Andrea Bresh compie quindi un passo in avanti, non solo perché ci porta nuova musica, ma anche perché lo fa con una consapevolezza più adulta. Per chi non lo sapesse, il giovane Andrea Brasi, in arte Bresh, è nato a Genova nel 1996, e ha raggiunto i picchi del successo grazie a Tik Tok, con più di 41 milioni di streaming su Spotify.

Ma vediamo più nel dettaglio di cosa parla Andrea, il nuovo singolo.

Il significato del testo di Andrea di Bresh

Come abbiamo già accennato, il testo di Andrea è molto autobiografico. Con esso Bresh ci racconta l’evoluzione del suo cammino artistico, dai primi momenti difficili in cui nessuno credeva in lui, fino al successo e al modo in cui è cambiata la sua vita dal prima al dopo. Bresh non ha mancato di raccontare anche l’aspetto negativo, soprattutto per quanto riguarda il mondo dello show business.

Non mancano infatti momenti introspettivi nel testo di Andrea, dove il rapper ricorda con nostalgia il periodo in cui faceva musica soltanto per esprimere se stesso, invece che per accontentare le aspettative altrui.

Andrea cantava, cantava, cantava

Senza lezioni, senza chitarra

Senza la gente che lo guardava

Fuori di casa senza la giacca Andrea cantava, cantava e urlava

Senza un tovagliolo per la bava

Senza il solfeggio, senza l’ottava

Senza nessuno che lo ascoltava dal testo di Andrea

Un bel viaggio autobiografico e introspettivo quindi, che porta Bresh verso una maturità artistica e musicale che ci piace molto.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento per dire la tua su Andrea.