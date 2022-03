Uno dei brani del nuovo album Oro blu di Bresh, secondo alcuni uno dei migliori. Si tratta della canzone Parli di me in cu Bresh si affianca a Rkomi creando una vera e propria hit.

Con una partenza in sordina con il suono di una chitarra, la canzone si trasforma ben presto in una ritmo costante e ben strutturate che entra subito nella testa. In Parli di me Bresh e Rkomi si alternano con le strofe creando una canzone davvero molto bella e orecchiabile che fa gridare subito alla hit da tormentone.

Ma vediamo più nel dettaglio il significato del testo.

Il significato del testo di Parli di me d Bresh e Rkomi

Con Parli di me ci si rivolge a tutte quelle persone che, invece che concentrarsi sulla propria vita, decidono di parlare male degli altri. A spingere queste persone a parlare è forse l’invidia o la ricerca di facile fama, ma il risultato è quello di non concentrarsi sui propri obiettivi e quindi restare sempre ad un livello molto basso.

Come recita lo stesso testo della canzone:

Niente di meglio da fare

Che parlare in giro, che parlare male

Non sei un giornalista, non sei un giornale

Ma senza farlo non riesci a stare dal testo di Parli di me

Una canzone molto bella, che mette insieme Bresh e la bravura di Rkomi. Assolutamente promosso e a pieni voti, così come tutto l’album Oro blu, che infatti sta raccogliendo moltissimi consensi.

E tu cosa ne pensi di Parli di me di Bresh e Rkomi? Lascia un commento per dire la tua al riguardo.