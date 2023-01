Bresh propone il suo nuovo singolo dal titolo “Guasto d’amore”. La canzone è prodotta da Shune ed è da oggi, Venerdì 27 Gennaio 2023, disponibile in streaming e download digitale.

“Guasto d’amore” era però già diventata virale sui social poiché già cantata dall’artista genovese nei suoi ultimi concerti. Ma l’idea del brano nasce molto tempo prima. Il testo era stato scritto già durante il lockdown per la pandemia da Coronavirus e la sua prima versione era stata postata nel 2021 sui social con una clip in cui Bresh cantava in riva al mare al tramonto, accompagnato dal suo amico chitarrista Luca Caro.

Altrettanto virale è diventata l’esibizione social in compagnia dell’amico e allora capitano del Genoa, Mattia Perin, in cui proprio il portiere accompagna la performance canora suonando il pianoforte.

“Guasto d’amore” è poi diventato anche un coro da stadio con lo stesso Bresh, tifosissimo genoano, che l’ha intonata lo scorso 21 Maggio in sostegno della squadra già retrocessa in serie B. Di fatto la canzone è diventata un vero e proprio inno della squadra.

Il significato del testo di “Guasto d’amore” di Bresh

Il testo della canzone allude ad un grande amore. Con la metafora del Grifone si parla dunque della persona amata e al tempo stesso la grande passione per la fede calcistica. Un sentimento incontrollabile che fa emozionare, tremare e vibrare la voce ogni volta come se fosse il primo momento dell’innamoramento.

Se da un lato il brano è un palese tributo alla squadra calcistica del Genoa di cui Bresh è fervido sostenitore dall’altra è una più ampia dichiarazione d’amore verso la sua città.

Genova è infatti presente grazie ai suoi colori e vicoli, a tutti gli amici, al mare tutti elementi importanti nel percorso di crescita dell’artista.

Scritta in un periodo di lontananza imposta, il brano cerca di esprimere al meglio il bisogno fondamentale di sentirsi vicini con le grandi passioni dell’artista: il calcio e la musica.

Il testo di “Guasto d’amore” di Bresh

E se non avessi una bandiera, non saprei che vento tira

Una canzone leggera che mi pesi sulla vita

Quella voglia di cantare fino a farmi lacrimare

Perché una guerra d’amore vale come una partita

Se non avessi mai perso, non saprei cos’è la sfida

Se non avessi un complesso, sarei un morto che cammina

Questo sale sulla pelle mi fa quasi luccicare

Ma poi brucia come il fuoco e dopo inizia a farmi male

Ho un guasto d’amore, non riesco a star bene

Perché non ti vedo pеr tutte ste serе

Ho un guasto d’amore se vedo il Grifone

Mi trema la pancia e mi vibra la voce

E, quando ti vedo, mi fai innamorare

Perché, se tradisci, la faccio passare

Gli stessi colori che cadono in mare

Quando il sole tramonta senza salutare

Sarò con le braccia sempre in aria, con l’ultimo grido appeso

Per distruggere il silenzio, per fare crollare il cielo

Corro verso la tua stella fino a che non l’avrò presa

Ma non riesco più a trovarla e sono su un altro pianeta

Non mi importa di sapere se mi uccidi o mi fai bene

O forse non ho il coraggio di capire se conviene

Proverò a cambiare strada grazie a tutte ste parole

Che mi porteranno altrove, che mi portano da te

Ho un guasto d’amore, non riesco a star bene

Perché non ti vedo per tutte ste sere

Ho un guasto d’amore se vedo il Grifone

Mi trema la pancia e mi vibra la voce

E, quando ti vedo, mi fai innamorare

Perché, se tradisci, la faccio passare

Gli stessi colori che cadono in mare

Quando il sole tramonta senza salutare

La la la la la la la la la la la

La la la la la la la la la la la

La la la la la la la la la la la

La la la la la la la la la la la

E, quando ti vedo, mi fai innamorare

